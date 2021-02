Ea e femeia cu cele mai lungi unghii din lume. Nu le-a mai tăiat de peste 25 de ani

Americanca Ayanna Williams se poate lăuda cu un record...neobişnuit. Originară din Huston, Ayanna a reuşit să-şi facă loc în Cartea Recordurilor după ce nu şi-a tăiat unghiile de aproape 25 de ani. Povestea aceasta specială şi neobişnuită a început în urmă cu ani de zile, mai exact pe când era tânără.

"Numele meu e Ayanna William şi locuiesc în Houston, Texas. Am început să îşi las unghiile să crească pe la 23 sau 24 de ani. Nu ştiu de ce am făcut asta, am zis să le las să crească câţiva centimetri, apoi şi mai mari şi...am ajuns aici.", a spus ea într-un interviu pentru Guinness World Records.

