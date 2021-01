Ducesa Camilla Parker lansează un club de lectură pe Instagram

Discreta Camilla Parker-Bowles, soţia prinţului Charles, detestată de fanii prinţesei Diana - mai ales după ce au văzut sezonul 4 din serialul "The Crown" - este o cititoare pasionată.

De asemenea, după ce a publicat în aprilie lista cu lecturile preferate, aşa cum a făcut şi Barack Obama, ea a lansat un „club de lectură" numit "„The Reading Room", sala de lectură.

Ducesa, care patronează mai multe asociaţii ce promovează lectura, a lansat chiar un cont dedicat pe Instagram, numit Duchess of Cornwalls Reading Room, scrie news.ro

Camilla Parker Bowles va lansa în ianuarie „primul sezon" al clubului său de lectură. Pe 15 ianuarie, ea va publica titlurile a patru dintre cărţile sale preferate. Pe cont au fost publicate până acum desene de Charlie Mackesy, autor al "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", precum şi o videoconferinţă cu ducesa şi ilustratorul.