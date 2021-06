FOTO De ce nu reuşeşte Salma Hayek să slăbească? „Întotdeauna am fost la limita de-a fi numită dolofană“

Am fost întotdeauna la limita de-a fi numită dolofană. Mai am puţin şi fac 50 de ani, dar mă simt grozav!”, a declarat vedeta pentru The Edit, în timp ce purta, acum câţiva ani, o discuţie deschisă despre trupul ei. Acum, când are deja 54 de ani, Salma pare că se simte la fel de bine în pielea sa. Cu o „mică” excepţie – să mai slăbească puţin.

Hayek a publicat, anul trecut, câteva imagini revelatoare pe pagina sa de Instagram, în costum de baie: „Ultimele zile ale anului 2020. N-am fost niciodată mai recunoscătoare pentru faptul că sunt sănătoasă şi atât de apropiată de natură!”, a comentat ea fotografiile sexi.

Citeşte aici continuarea articolului şi vezi o galerie foto cu senzuala actriţă.