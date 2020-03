Daniel Radcliffe, noi destăinuri: „Harry Potter m-a transformat într-un alcoolic“

Nu este un secret pentru nimeni că actorul britanic Daniel Radcliffe, în vârstă de 30 de ani, a dus o luptă crâncenă cu dependenţa de alcool dobândită odată cu faima la nivel mondial, ajungând de mai multe ori la dezalcoolizare începând cu anul 2012.

Într-un interviu recent la Radio 4, Desert Island, starul a declarat: „Dacă aş ieşi afară şi dacă m-aş îmbăta, aş fi dintr-o dată conştient de faptul că există un interes imens pentru asta. Pentru că nu sunt un tip oarecare în stare de ebrietate, este chiar «Harry Potter» cel care se îmbată în bar. Asta trezeşte interesul oamenilor, deşi este unul uşor batjocoritor.“, potrivit The Independent.

„E chiar amuzant pentru unii“, a adăugat Daniel.

Faimosul actor a dezvăluit şi că se refugia în alcool pentru că se confrunta cu o criză de identitate, chiar dacă avea o vârstă fragedă: „Asta a fost modalitatea mea de a gestiona presiunea socială. Beam din ce în ce mai mult. Asta a durat câţiva ani, în paralel cu filmările pentru «Harry Potter» şi puţin timp după. A fost şi din panică, din faptul că n-am ştiut ce să fac cu viaţa mea apoi şi nici nu mă simţeam confortabil în propria piele aşa încât să rămân treaz.“

Cum a combătut dependenţa de alcool

Actorul a dezvăluit în alte interviuri mai vechi că atunci când simţea nevoia de a consuma alcool făcea „drumeţii epice de patru sau cinci ore“, deşi viciul nu îi dădea pace. Aşa că s-a apucat să meargă la sală. „Ca un clişeu al oricui renunţă la ceva, am început să fac exerciţii. Am stat două zile fără să fac exerciţii şi aveam impresia că totul se duce de râpă“, povesrea el.

Daniel Radcliff spune că a reuşit să renunţe definitiv la alcool şi datorită sprijinului primit din partea familiei, însă în cele din urmă a fost decizia lui. Actorul mărturiseşte că n-a mai abuzat de alcool de 10 ani: „Familia şi prietenii m-au ajutat, m-au făcut să văd altfel viaţa, însă în cele din urmă decizia a fost a mea. M-am trezit într-o dimineaţă după o noapte de beţie şi mi-am zis: «Asta nu-i în regul㻓.

Cariera de după Harry Potter

Despre cariera sa de după rolul lui Harry Potter, Radcliffe a dezvăluit că a încercat să arate că poate să facă şi altceva, de aceea a avut un rol impresionant în piesa de teatru „Equus“, în care este prezent într-una dintre cele mai lungi scene nud. „Dacă citeşti interviurile de atunci o să îţi dai seama că nu aveam nicio problemă. Dar faptul că am făcut scenele nud a fost terifiant. Mulţi regizori mi-au spus că tocmai asta i-a determinat pe oameni să stea jos şi să realizeze că pot să fac şi altceva“, arată el.

Recent, Daniel Radcliffe a recunoscut că nu a închis complet uşa de la Hogwarts şi că şi-ar relua rolul, cu o condiţie: „Depinde foarte mult de scenariu“.„Circumstanţele ar trebui să fie extraordinare. Pe de altă parte, eu sunt sigur că Harrison Ford a spus acelaşi lucru despre rolul lui Han Solo şi uite ce s-a întâmplat! Aşa că voi spune nu, pentru moment, dar voi lăsa loc pentru o astfel de revenire, pe viitor“, a explicat actorul britanic, citat de „The Independent“.

Daniel Radcliffe a devenit cunoscut pe plan mondial datorită interpretării micuţului şi iscusitului vrăjitor Harry Potter din adaptarea cinematografică a romanelor semnate de JK Rowling. Ulterior, a apărut în filme precum „Kill Your Darlings“, „Swiss Army Man“ şi „Now You See Me 2“.