Dan Negru, revoltat după moartea lui Mihai Constantinescu: „Generaţia goldies a muzicii uşoare nu duce lipsă de succes. Le-a fost luată influenţa!“

Şi Mircea Radu a pus accentul, în mesajul său de adio pentru Mihai Constantinescu , pe faptul că în România adevăratele legende ale muzicii sunt „anulate“: „Ultima dată am vorbit cu Mihai Constantinescu acum un an şi ceva; despre muzici, decade şi genuri şi despre ce se ascultă acum, aici şi în lume. Nu pricepea (şi-mi spunea asta mie, care la rândul meu nu înţeleg) de ce pe cerul românesc al muzicii nu e loc pentru toate stelele, de la pitice la supernove. De ce încrâncenarea? De ce anularea a ce a fost, în ideea că «tot ce aţi făcut voi înainte e un rahat»? De ce, de ce, de ce? Fără să-mi dau seama turnam gaz pe foc cu exemple din Italia (unde Celentano, Morandi, Dalla au rămas Dumnezei) Franţa (Hallyday, Aznavour, Brel sunt statui venerate) dar şi Rusia unde Pugaciova face şi acum jocurile în muzica mare. De ce la noi nu e aşa? Păi cred că dintr-un soi de primitivism; noi, ca societate, încă nu ne-am rezolvat nişte probleme cu noi, trebuie să mai urcăm nişte trepte pentru o mai bună înţelegere a lucrurilor şi apoi o aşezare a lor corectă şi sănătoasă. Am să-mi amintesc de Mihai Constantinescu aşa cum era în această ultimă discuţie pe care am avut-o - un om blând şi neîmpăcat“.