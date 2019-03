Dan Bursuc, după scandalul manelelor de la Gopo: „Muzica nu are culoare, dar lumea e liberă să fie pro sau contra“

Dan Bursuc a făcut declaraţii cu privire la participarea lui, împreună cu elevii şcolii sale, trupa Kana Jambe, la gala premiilor Gopo, care a avut loc pe 19 martie la Teatrul Naţional Bucureşti. Impresarul a vorbit despre scandalul apărut după ce orchestra a cântat manele, iar solistul a fost îmbrăcat în maiou.

Referitor la maioul alb purtat de interpret, apariţie blamată în mod special de artistul Mihai Mărgineanu, Bursuc explică faptul că organizatorii au cerut acest lucru: „Aşa ni s-a cerut, cu scuzele de rigoare domnului Mihai Mărgineanu. Ceea ce ni s-a cerut de la organizatori, în speţă doamna Oana Giurgiu, a fost că trebuie să prezint orchestra sub forma asta, iar noi ne-am pliat pe cerinţe. Aţi înţeles? Părerea acestui domn, Mihai Mărgineanu, dacă m-aş lua după dânsul ar însemna ca eu să mă angajez la fabrica 23 August şi să devin un lăcătuş mecanic“.

Dan Bursuc a vorbit şi despre cum a văzut el reacţiile oamenilor din sală: „Am privit reacţia acestor oameni. Nu mi s-a părut deplasată. Atât timp cât noi trăim în România, pe buletinele noastre scrie români, avem dreptul oricare dintre noi, prin muzica pe care o cântăm, să participăm la orice fel de eveniment de genul ăsta şi la orice instituţie din această ţară în care noi trăim. Iar dacă putea să se desfăşoare la Arenele Romane sau la Teatrul Naţional, muzica nu are culoare“.

El a menţionat, printre altele, şi că „lumea e liberă să facă comentarii pro sau contra“, acesta mărturisind şi că este mândru de meseria pe care o face şi fericit pentru că îi poate ajuta pe tinerii pe care îi promovează.

„A fost o seară minunată, consider că aceşti elevi, care fac parte din şcoala mea, o să aibă acest moment în amintire toată viaţa lor. Eu, de regulă, am foarte multe colaborări cu domnul Tudor Giurgiu, cu doamna Oana Giurgiu, am participat în cadrul multor festivaluri de film, chiar joc în mai multe filme şi cu elevi care fac parte din şcoala mea. Cu această ocazie am fost apelat să particip şi la premiile Gopo. Mi s-a spus că au nevoie de un elev din cadrul şcolii mele să facă un moment muzical. A fost o onoare pentru noi să participăm la acest eveniment, dar nu ştiu câţi oameni pot să privească bine, câţi alţii pot să privească rău, lumea e liberă să facă comentarii pro sau contra. Eu îmi fac meseria cum am învăţat şi mă simt chiar mândru şi fericit pentru că pot ajuta aceşti tineri“, a adăugat impresarul în cadrul emisiunii TV