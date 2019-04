Dan Bittman, declaraţii controversate despre UE şi implicarea artiştilor în politică: „Europa e un conglomerat de fugiţi de acasă“ VIDEO

În ediţia specială „România 9“, din data de 29 martie, invitatul lui Ionuţ Cristache a fost Dan Bittman, solistul trupei Holograf.

Bittman a vorbit despre comentariile negative primite după ce a ţinut un discurs la evenimentul organizat de primarul Daniel Florea , care a marcat 50 de ani de la prima atestare documentară a Sectorului 5, şi pe care solistul trupei Holograf l-a prezentat. Artistul e de părere că mulţi dintre cei care l-au criticat în mediul online au făcut-o din spatele unor conturi false. Astfel, spune Bittman, ura îndreptată atunci asupra lui a fost una „plătită“.

„Toată ura îndreptată atunci spre mine a fost una plătită. M-am uitat şi eu printre comentariile de atunci şi am observat că majoritatea erau de pe conturi false. N-aş vrea să deschid acum o rană şi să mă trezesc iar pe Facebook cu asemenea comentarii (…). Eu cred că ar trebui să ne liniştim şi să ne amintim că încă suntem un popor care are mult umor. Plus că noi avem o boală: ne învinovăţim. Deci, trebuie să găsim un vinovat. Nimeni nu vrea să înceapă discuţia de la «noi». De la «eu». Eu sunt de vină, dumneavoastră, domnul cutare. Nu căutaţi vina în altă parte. Toată lumea începe să caute vina în altă parte: că aia nu-i bună de prim ministru, că ăla e un hoţ etc. Or fi, nu zic nu, dar trebuie şi dovedit“, a zis Bittman.

Artistul a adăugat că „poate şi din cauza acestei boli, ura, n-o să avem niciodată o ţară ca afară“.

Bittman a continuat să vorbească despre ura care a pus stăpânire pe România, „încă de la executarea lui Ceauşescu“ şi spune că este o „modalitate perfectă de a controla masele“.

„De când l-au omorât pe Ceauşescu, de atunci a început şi ura. Ăla a fost, din punctul meu de vedere, un gest iresponsabil, iraţional, de o cruzime formidabilă, fără un proces… de acolo să zicem că a început ura şi o să fie ură de acum încolo pentru că asta este modalitatea de a controla masele. Nu vedeţi ce se întâmplă? Dai un singur mesaj şi scoţi 100.000 de oameni în piaţă. Apoi vin şi ceilalţi din taberele opuse. Cu ce ne luptăm, de fapt? Noi trebuie să ne luptăm să ne fie bine la noi acasă, la locul de muncă, să ne facem bine treaba. (…). România e cam bolnavă de ură. Ura pleacă de la bani, iertarea nu. Dacă n-o să învăţăm să ne şi iertăm în toata nebunia asta, nu câştigăm nimic“.

„La un moment dat, când am vrut să cochetez cu politica, m-am dus şi am avut o discuţie cu un amic de-al meu care are multe informaţii… Şi a chemat la ordin nişte domni parlamentari foarte simpatici. Unul mi-a zis: «Domne, tu nu ai ce să cauţi în PSD că tu oricum nu eşti psd-ist. Te văd mai în zona liberală». Şi bineînţeles că nu m-am băgat. Găsiţi-vă ceva care să vă placă şi «fugiţi» acolo. Eu am găsit încă de pe vremea lui Ceauşescu, nu de acum, să fug în muzică“.

De altfel, în 2010, Dan Bittman a intrat pentru o scurtă perioadă în politică, devenind consilier al ministrului de Finanţe de atunci, Sebastian Vlădescu. În prezent, solistul a menţionat că el „nu este implicat politic“ în niciun fel.

Întrebat cum vede România azi, din punct de vedere social şi politic, solistul a răspuns: „Să ştiţi că nu văd România atât de rău precum o văd unii sau alţii. Tot merg prin ţara asta şi observ că s-au schimbat lucruri, multe. Într-adevăr, lipsesc multe şi o să mai lipsească poate şi de acum încolo. Ritmul acesta este încetinit din multe multe motive pe care noi nu le ştim. Noi spunem vrem autostrăzi, de c enu se fac autorstrăzi, spitale, şcoli ş.a. nimeni nu vrea să meargă la esenţă. (...) Aici în România toţi vor să fie şefi. Nu vrea nimeni să fie muncitor la Apaca, undeva“.

La observaţia moderatorului potrivit căreia artiştii care se implică în politică şi care îşi exprimă părerile politice sunt înjuraţi şi luaţi în vizorul „poliţiei gândirii“, Bittman a comentat:

„Eu am o părere şi anume că artiştii şi filosofii şi oamenii de cultură nu cred că e locul lor aici şi nu cred c-ar trebui să se implice în politică în felul în care o fac. Îmi pare rău, dar nu sunt de acord cu treaba asta. Îi respect, vreau să fie foarte clar. De la Tudor Chirilă la Liiceanu, de la Pleşu la cine vreţi dumneavoastră, la Oana Pelea, mi-e prietenă. Îi respect adânc pentru tot ceeea ce au făcut pentru România, pentru muzică, literatură, filozofie. E incontestabil, dar atât. Ce căutaţi? Să ce? Credeţi că aşa se schimbă România? Nu, nu. România se schimbă când ai un plan. Un plan, un fir roşu pe care nu-l avem de 30 de ani. Asta e decepţia mea“.

Dan Bittman a vorbit şi ce ar face dacă ar fi preşedinte şi a vorbit şi despre Uniunea Europeană. Astfel, artistul a menţionat că „Europa e un conglomerat de fugiţi de acasă“.

„România merge aşa ca o barcă în derivă. Nu mai vorbim de influenţe. Eu dacă aş fi preşedinte, singurul meu plan pentru primul meu mandat şi pentru primele şase luni, ar fi să conving Comunitatea Europeană, dacă nu vrea să se destrame de tot. Vă spun, dacă ne întâlnim peste un an, s-ar putea să nu mai existe Uniunea Europeană. Planul meu ar fi să scrie pe paşaportul meu: Dan Bittman, cetăţean european, nu român, nu ungur, nu iugoslav. Aici s-a pierdut startul, în Europa. Americanii sunt americani pentru că toţi au paşaport american. Şi sunt chinezi, români, Bulgari. Europa e un conglomerat de fugiţi de acasă. Dacă mă chema Iohannis, ăsta era primul lucru pe care îl făceam. Aşa am fi fost toţi într-o barcă. Altfel, de ce să trag eu pentru polonez? Să plătesc eu taxe aici în ţară? Sau muncitorul meu se duce frumos afară şi-i plăteşte taxe francezului, neamţului, spaniolului, nu mie. Nu-mi plăteşte mie aici. Că de-aia şi aici e o discuţie, cu diasporă, cu nediasporă…“, a declarat solistul.

Cei doi au vorbit şi despre alegerile prezidenţiale, notând faptul că „cu cât votezi mai mult, cu atât dezamăgirea este mai mare“ şi până la urmă, „nici nu ai prea multe opţiuni“.

Solistul şi-a atras critici şi de această dată pentru afirmaţiile făcute în cadrul emisiunii „România 9“ de la TVR. Jurnalistul şi producătorul TV Dragoş Vasile a comentat afirmaţiile făcute de Bittman şi l-a taxta pe artist pentru discursul anti-UE.

„Cu alte cuvinte, domnul Bittman crede că Uniunea Europeană ne fură nouă, românilor, banii pentru că îi pune pe muncitorii care muncesc într-un anume stat european să plătească impozite acelui stat. Ceea ce - observ încă o dată eu, şi nu Ionuţ Cristache, despre care tocmai s-a scris că primeşte 8.000 de euro pe lună de la TVR pentru a modera emisiunea România 9 - e perfect normal, dată fiind, nu-i aşa, lumea economică în care trăim. Numai că domnului Bittman - în calitate de solist foarte vocal şi fost consilier la ministerul de Finanţe (cel al lui Sebastian Vlădescu) - nu-i place deloc chestia asta, cu banii, cu impozitele, cu economia. Şi, la cum îi merg afacerile, înţeleg că nu prea mai are încredere nici în capitalism“, a scris pe Facebook Dragoş Vasile.

