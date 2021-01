Cum au reacţionat vedetele şi politicienii după moartea lui Bogdan Stanoevici: „Ziceţi adevărul, nu minţiţi!“

Dispariţia actorului Bogdan Stanoevici a stârnit numeroase controverse legate de motivul morţii şi de faptul că acesta în luna noiembrie declara că nu poartă mască de protecţie împotriva infecţiei cu noul coronavirus pentru ca este „sănătos”. Politicienii şi vedetele din România şi-au adus omagiul pe reţelele de socializare.

„Sunt şocată! Ştiam că este în spital dar am sperat că o să-şi revină. Nu am cuvinte. Nenorocirea asta ne ia prietenii buni. Sunt groaznic de tristă, revoltată, mâhnită”, a declarat pentru Click! Monica Anghel. Şi actorul Silviu Biriş este mâhnit. ”Dumnezeu să te ierte Bogdane, inima mea e frântă”, a scris pe Facebook, Silviu Biriş. ”Off, Doamne! Prietenul meu drag! Ce om bun si prieten am pierdut! Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!”, a scris şi Marcel Pavel.

„În filmul Cel Ales am jucat alaturi de Bogdan Stanoevici. Auzisem despre el, dar l-am cunoscut cu adevarat pe platoul de filmare. Lucrand impreuna s-a dovedit a fi indulgent cu personajul meu, Nora si empatic cu mine. Desi isi pastra energia pentru ceea ce urma sa joace, isi gasea intotdeauna ragaz ca sa rada la glumele mele, offstage. M-a sustinut, m-a inteles si pe toata durata filmarilor a dat dovada de un profesionalism desavarsit, devenind pentru mine partenerul ideal de joc. Am avut “chimie” cum se spune si uneori ne prindea noaptea la filmari discutand despre personaje, situatii, Franta, comunism, viata...Nu imi vine sa cred ca nu mai esti, Bogdan! Iti multumesc si acum, ca si acum 6 ani, pentru generozitate! Cel Ales ramane proiectul meu de suflet si datorita tie! Sa mergi in lumina si Domnul sa te primeasca la el!“, a scris Laura Cosoi pe Facebook.

„A murit Bogdan Stanoevici! Un om minunat şi un curajos cum rar mai întâlneşti in zilele noastre! Propaganda asta infectā spune cā din cauza virusului ucigaş! Fals! Bogdan a murit cu zile pentru cā a fost infectat cu un microb din spital! A fost bolnav de covid, dar l-a învins! Ziceţi adevārul, nu minţiţi! Nu vā bateţi joc de un om hotărât, care s-a luptat pentru viaţa sa pânā in ultima secundā! Dumnezeu sā te aibā in pazā, Bogdan!“, a postat Codrin Ştefănescu.

„Dumnezeu a chemat la El încă un actor, un prieten şi un bun coleg, pe Bogdan Stanoevici, un suflet care a pierdut lupta cu virusul ce până acum a luat de lângă noi prea multe vieţi! Este vestea tristă care ne întunecă acest început de an ... Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei şi apropiaţilor!“, a spus şi Eugen Teodorovici.

„Dumnezeu să îl odihnească pe Bogda“, a fost mesajul lui Victor Ponta.

Bogdan Stanoevici a murit în dimineaţa zilei de 12 ianuarie, la vârsta de 62 de ani. Acesta era internat la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitală, în urma infectării cu COVID-19. A fost confirmat în 16 decembrie, iar la două zile distanta ajunsese deja la Terapie Intensiva, în stare grava. A fost supus recent şi unei interventii realizată prin procedura ECMO, cu scopul de a-i pune plămânii în repaos total pentru o perioadă de până la 15 zile.

Stanoevici a fost actor, ministrul Românilor de Pretutindeni în Guvernul Ponta, manager al Circului Globus şi candidat la alegerile prezidenţiale din 2019.