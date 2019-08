Cum a primit Adrian Titieni vestea că fosta lui soţie are o relaţie cu Alexandru Papadopol: „E distrus. Se gândeşte la copii“

Cuplul Titieni

Povestea de dragoste dintre Adrian şi Adriana Titieni a început pe băncile facultăţii, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Adriana, pe atunci Irimescu, intrase la grupa de actorie al cărei lector era Adrian Titieni. S-au îndrăgostit, el a renunţat la postul de profesor la clasa iubitei sale, iar la un an de la prima lor întâlnire s-au şi căsătorit. Relaţia lor a evoluat rapid. La primele întâlniri, Adrian Titieni a şi cerut-o de soţie pe Adriana, care avea pe atunci 22 de ani, potrivit click.ro.

La cei 23 de ani ai brunetei s-au căsătorit, la un an a apărut în viaţa lor fiica Ariadna, iar apoi, după încă un an, familia s-a întregit când pe lume a apărut şi fiul cuplului, Marc. Copiii lor sunt acum şi ei adulţi. Ariadna are 20 de ani şi este studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie, iar Marc a intrat la Teatru.

Actriţa susţinea în urmă cu ceva vreme, în timp ce descria povestea de iubire dintre ea şi cel care i-a fost la un moment dat profesor, că relaţia dintre ei ar putea fi încheiată numai de moartea unuia dintre ei.

„Suntem de nouă ani împreună şi sper să mai fim înca de zece ori pe-atât, chiar îmi doresc ca relaţia asta să se sfârşeasca doar odată cu dispariţia mea de pe pamânt, a mea sau a lui. Nu cred că se erodează (dragostea - n.r.). Eu sunt aproape dependentă de soţul meu. Poate părea o exagerare. E un lucru pe care nu l-am mai spus. Nu pot să adorm dacă Adrian nu este acasă, iar când pleacă la spectacole, la repetiţii, primele două, trei zile de acomodare sunt cumplite“, spunea Adriana cu câţiva ani în urmă, pentru Revista Tango.

Adrian şi Adriana Titieni FOTO OK Magazine

Întrebată, la acea vreme, cum şi-a dat seama că ea şi Adrian Titieni sunt făcuţi să fie împreună, actriţa a răspuns: „În primul rând după faptul că ne iubim. Dar, dincolo de asta, sunt foarte multe coincidenţe în ceea ce ne priveşte: Adrian e născut pe 6 iunie, eu sunt născută pe 9 iunie, el se numeşte Adrian, eu Adriana, numele nostru de fetiţă preferat era Ariadna, fiecare dintre noi şi-a dorit foarte mult copii, semănăm mult unul cu celălalt, avem foarte multe lucruri în comun şi am avut senzaţia asta că suntem făcuţi să fim împreună“.

„Am înţeles asta clar şi profund, într-o bună zi, la un curs, foarte devreme după ce am început anul I, când fiecare dintre studenţi trebuia să meargă în faţă şi să spună «mă numesc… şi întâmplarea din copilărie cea mai dragă mie este următoarea...». Şi, în timp ce vorbeam şi-i spuneam lui Adrian care este întâmplarea din copilărie cea mai apropiată mie, s-a aşternut aşa o linişte între noi doi, o tăcere plină de sens şi s-a creat o energie pozitivă, s-a împrăştiat peste întreaga clasă. Iar eu, în momentul acela, am simţit, am ştiut că el e omul potrivit pentru mine. N-am îndrăznit, n-am spus nimic, pentru că era profesorul meu şi-l cunoşteam de puţină vreme. Dar, după aceea, aceeaşi energie şi linişte care s-a instalat atunci între noi doi a mai apărut şi alte dăţi şi în diverse moduri. Şi de atunci încoace, mereu, starea de bine şi de confort pe care o am atunci când sunt lângă el mă face să simt, să cred şi să nu uit că e omul făcut pentru mine“, a mai povestit Adriana Titieni în urmă cu 12 ani.

Adrian şi Adriana Titieni au împreună doi copii, pe Ariadna, în vârstă de 20 de ani, care este studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie, şi pe Marc (19 ani), care a intrat la Teatru.