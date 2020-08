Cum a ajuns Humphrey Bogart să se căsătorească cu amanta. Lauren Bacall era cu 26 de ani mai mică decât actorul din "Casablanca"

Lauren Bacall avea 19 ani când l-a cunoscut pe Humphrey Bogart, în vârstă de 45 de ani, pe platourile filmului To have and have not , în 1944. În ciuda decalajului de 25 de ani dintre ei, au fost atraşi instantaneu unul de celălalt.

Deşi exista o chimie incontestabilă între ei, Lauren şi Humphrey au avut de depăşit numeroase obstacole pentru a rămâne împreună. Lauren era evreică, iar Bogart catalic. Ba mai mult, faimosul actor încă căsătorit cu cea de-a treia sa soţie.