Cristina Cioran, totul despre noul bărbat din viaţa ei şi copilul pe care-l aşteaptă: „M-a cerut de nevastă la o săptămână după ce ne-am cunoscut“

Am redescoperit-o pe Cristina Cioran într-o cu totul altă etapă a vieţii. Una care a luat-o pe sus şi i-a schimbat cu totul parcursul. După o relaţie de zece ani, a luat totul de la capăt, iar de data asta ritmul e unul complet diferit. Lucrurile se întâmplă cu o viteză cu care abia putem ţine pasul: Cristina se află într-o nouă relaţie, iar ea şi noul ei partener de viaţă, Alexandru Dobrescu, aşteaptă deja să devină părinţi.

Ne-ai surprins cu noutăţile, Cristina. Abia ne obişnuisem cu ideea că eşti o proaspăt îndrăgostită. Acum, vei deveni mamă. Cum decurge sarcina până acum?

Cristina Trei luni a trebuit să am grijă să nu fac efort, am avut greţuri numai seara. Eu am şi rău de barcă, de maşină... Nu am voie să fac sport. Asta din păcate, pentru că mie îmi place să fac sport. Încă sper ca, peste vreo două săptămâni, să mă lase doctora mea să fac mai multă mişcare, pentru că eu mergeam la sală la două zile, eram destul de fit şi îmi lipseşte asta destul de tare. Fac, în schimb, plimbări.

Citeşte mai multe aici!