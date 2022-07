Soprana Angela Gheorghiu: Nu datorez nimic României, nu am fost susţinută de acest stat sau de instituţiile lui niciodată

Artista a explicat motivul care a stat la baza criticilor dure adresate dirijorului Cristian Măcelaru. Soprana susţine că dirijorul nu ar fi vrut să o distribuie în spectacolul de Ziua Naţională a Franţei, desfăşurat pe 14 iulie.

„Contractele mele se fac din timp, prin agenţia de management, eu nu mă ocup de detaliile contractuale direct cu promoterul şi nici nu aş putea pentru că nu am timp şi am o echipă care ştie exact ce are de făcut. Totuşi, Cristian Măcelaru fiind român, am zis că pot discuta direct cu el despre repertoriu, mi s-a părut un gest colegial normal vis-à-vis de un conaţional de-al meu, pe care l-am cunoscut aşteptând în faţa cabinelor mele, la final de spectacol, în principal în America. Aşa am avut câteva convorbiri telefonice şi schimburi de mesaje, în perioada noiembrie 2021 - aprilie 2022… Apoi, cum spuneam, inexplicabil, Cristian Măcelaru a dispărut! Ba mai mult decât atât, de la agenţia mea am aflat, cu greu, printr-o secretară a Orchestrei, că nu voi mai lua parte la acest concert. Fără niciun motiv. De la o secretară...”, a declarat artista într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Mai mult decât atât, Angela Gheorghiu susţine că acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Opera Naţională Bucureşti: „În ultimul an, acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Opera Naţională Bucureşti, şi nu numai mie, deşi numai eu am avut curajul să spun, spre deosebire de alţi colegi în situaţii similare, care fie s-au bâlbâit, fie au tăcut. Pe scurt, am fost invitată anul trecut, în iunie 2021 (şi asta doar după un mesaj devenit viral pe Facebook), să cânt într-un concert extraordinar, în preajma Anului Nou, la aniversarea centenarului ONB.

Toate detaliile contractuale au fost stabilite de către managementul meu şi, pe 14 iulie 2021 a fost confirmat, de ambele părţi, un concert de gală pentru 31 decembrie 2021. Managerii mei au aşteptat contractul luni de zile, au întrebat, au scris… dar ONB a dispărut complet şi nici măcar nu a mai răspuns (aşa cum avea să o facă şi Cristian Măcelaru peste câteva luni).

Protagonistul acestui episod a fost Daniel Jinga, numit, între timp, Director General la ONB, în urma unui concurs cu un singur candidat”, se arată în postare.

Angela Gheorghiu vorbeşte şi despre preferinţa sa pentru anumiţi muzicieni români, după ce într-un interviu acordat în anul 2021 pentru Contributors, artista a desfiinţat nume grele ale culturii muzicale româneşti: „Cât despre preferinţa mea pentru anumiţi muzicieni români, muzicieni cu adevărate cariere, alţii faţă de cei care sunt “promovaţi” excesiv în România - aceasta vine după ce timp de decenii am fost prezentă în toată lumea, în toate sălile mari de concerte şi de operă, în toate capitalele culturale, şi am cunoscut şi m-am împrietenit cu colegii mei muzicieni, fie ei cântăreţi sau mari dirijori… şi unde am aflat - din perspective obiective şi autorizate, ale unor veritabile legende ale muzicii şi în conversaţii deschise şi oneste, fără propagandă şi fără interese meschine - cine a avut cu adevărat cariere importante şi cine nu.

Desigur, fiecare este liber să asculte pe cine doreşte, să-i placă de cine alege, dar e păcat că în România nu se vorbeşte mai mult şi de alţi muzicieni români, compozitori, cântăreţi de operă, ale căror compoziţii sau cariere sunt cu mult mai importante pentru istoria muzicii UNIVERSALE”, a declarat soprana.

Pe lângă declaraţiile de mai sus, soprana a ţinut să precizeze că în 32 de ani, a avut în România 4 sau 5 concerte cu onorarii şi 8-10 concerte sau apariţii în concerte de caritate.

„Nu datorez nimic României, nu am fost susţinută de acest stat sau de instituţiile lui niciodată în cariera mea, dimpotrivă eu am susţinut muzicieni şi colegi români, invitându-i în concertele şi spectacolele mele, pe onorarii importante, în toată cariera mea”, a mai spus artista.

De la ce a pornit scandalul

În urmă cu două săptămâni, artista l-a criticat pe dirijorul român Cristian Măcelaru pentru că a ales să dirijeze, în faţa Turnului Eiffel, Rapsodia Română de George Enescu.

Cristian Măcelaru a dirijat Orchestra Naţională a Franţei în cadrul marelui concert de Ziua Bastiliei, în faţa Turnului Eiffel şi a milioane de francezi. Rapsodia Română, de George Enescu, a răsunat sub bagheta sa pe 15 iulie, la Paris. Cristian Măcelaru chiar a postat pe Facebook un scurt filmuleţ din faţa Turnului Eiffel şi spunea că ”a dirija Rapsodia Română de Enescu în faţa Turnului Eiffel este unul dintre cele mai speciale momente din viaţa mea. Lui Enescu i-ar fi plăcut să audă cum sunetele iubitei sale compoziţii umplu întregul Paris. Trăiască puterea muzicii care ne conectează pe toţi”.



Printre comentariile primite la postare a atras atenţia şi mesajul critic lăsat de Angela Gheorghiu, care îl numeşte pe tânărul compozitor laş, trădător şi cu lacune mari în educaţie:



„Din păcate eşti un laş şi un trădător, ştii bine ce vreau să spun...un alt român, nu mă surprinzi deloc. Muzică populară la Paris, OMG! Cultura ta muzicală aici s-a oprit?! Păcat! Avem mari compozitori români, nu uita asta niciodată, pe care publicul internaţional nu îi cunoaşte, şi eu i-am cântat şi interpretat pe foarte mulţi pe toată planeta, dar tu nu ai studiat în România şi, atenţie, ai mari lacune pe acest subiect“, i-a transmis soprana.

