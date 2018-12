Autorul hitului „Killing Me Softly With His Song“, Norman Gimbel, premiat cu Oscar şi Grammy, a murit la vârsta de 91 de ani VIDEO

Norman Gimbel a murit pe 29 decembrie, la vârsta de 91 de ani, în Santa Barbara, iar decesul a fost confirmat pentru The Hollywood Reporter de fiul său Tony, potrivit news.ro.

Celebrul compozitor a colaborat frecvent cu Charles Fox. Piesa „Killing Me Softly With His Song”, pentru care a scris versurile, a fost premiată cu Grammy în 1973, iar în 1980, a primit un Oscar, împreună cu David Shire, pentru „It Goes Like It Goes” din filmul „Norma Rae”, cântată de Jennifer Warnes.

Gimbel şi Fox au colaborat şi pentru „I Got a Name”, cântată de Jim Croce, piesă lansată la o zi după ce interpretul a murit într-un accident aviatic, pe 20 septembrie 1973. Melodia a făcut parte din coloana sonoră a filmului „The Last American Hero” (1973), cu Jeff Bridges.

În peste 30 de ani, cei doi au compus împreună mai mult de 150 de cântece. Duo-ul a mai fost nominalizat la Oscar pentru piesele „Richard's Window”, cântată de Olivia Newton-John, pentru filmul „The Other Side of the Mountain” (1975), şi „Ready to Take a Chance Again”, cântată de Barry Manilow, pentru „Foul Play” (1978).

Gimbel şi Fox au mai compus coloanele sonore ale serialelor de comedie „Happy Days”, „Laverne & Shirley” şi „Angie”, realizate de Garry Marshall, şi pentru show-uri TV ca „Paper Chase”, „Lifestyles of the Rich and Famous” şi „Wonder Woman”.

Norman Gimbel a scris şi versurile în limba engleză ale piesei „The Girl From Ipanema“ (Astrud Gilberto şi Stan Getz), care a primit Grammy pentru „înregistrarea anului” în 1965 şi care este una dintre melodiile care a beneficiat de cele mai multe inregistrări din toate timpurile.

Gimbel a fost inclus în Songwriters Hall of Fame în 1984.

Biografie Norman Gimbel

Născut pe 16 noiembrie 1927, la New York, a urmat cursurile Universităţii Columbia, a lucrat timp de trei ani împreună cu Frank Loesser, compozitor pe Broadway, apoi cu Morris "Moose" Charlap.

Începând cu 1963, Gimbel a scris versuri în limba engleză pentru compozitori brazilieni precum Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfa, Carlos Lyra şi Baden Powell.

A compus versurile în engleză pentru muzica lui Michel Legrand pentru „Umbrelele din Cherbourg” (1964), cu Catherine Deneuve.

În 1967, Gimbel s-a mutat la Hollywood, unde a colaborat cu diverşi compozitori, între care Lalo Schifrin, Elmer Bernstein, Bill Conti, Quincy Jones, Burt Bacharach şi Nelly Gimbel, fiica lui.

A avut patru copii. Dintre ei, Tony a colaborat cu el mai mult de 25 de ani, conducând Normans Music Publishing Co., denumită în prezent Words West Llc.

FOTO FILMMAGIC