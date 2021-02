Cine este Anna Sorokina, escroaca din Rusia care s-a pretins o moştenitoare bogată, păcălind milionarii lumii

Pare greu de crezut că, dacă ai poveste imaginată despre bani, averi şi pleci la New York pentru a poza într-o moştenitoare bogată, poţi pătrunde în cercurile milionarilor, păcălindu-i. Dar exact asta a făcut Anna Sorokina, care, ajunsă la New York în 2013, şi-a creat o nouă identitate, sub numele de Anna Delvey, pretinzând că este o moştenitoare bogată venită din Germania, care are pe numele său un fond de 60 de milioane de euro - banii puşi deoparte pentru ea de tatăl ei, un bogat om de afaceri care are o companie producătoare de panouri solare.