Christian Sabbagh, despre divorţ, actuala familie, copii şi momentele care i-au pus viaţa în pericol

Cum a trecut peste divorţ, cum a început povestea cu Iulia, şi care sunt greutăţile pe care a trebui să le depăşească, aflaţi din interviul OK!

OK!: Ai o familie frumoasă şi nişte copii superbi. Cum a început povestea voastră? Cum v-aţi cunoscut?

Christian Sabbagh: Am cunoscut-o pe Iulia la Istanbul, era manechin într-o prezentare de modă la care fusesem invitat. Mi s-a părut fascinant că nu ştia cine sunt, pentru că trăia în Spania de foarte mulţi ani. Era foarte frumoasă şi a fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o. Am schimbat numere de telefon, am vorbit mult timp la telefon şi am reuşit să o conving să fim împreună.

