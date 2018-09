Cher, dezvăluiri despre relaţiile avute cu bărbaţi celebri: cum a început aventura cu Tom Cruise şi pe cine consideră „una dintre adevăratele iubiri ale vieţii sale“

Simbol al muzicii pop, Cher s-a bucurat şi de o viaţă amoroasă intensă, având relaţii cu bărbaţi la fel de celebri, printre care muzicianul Gene Simmons, chitaristul Richie Smabora şi actorul Val Kilmer. De asemenea, puţini sunt cei care ştiu că, în 1985, pentru o scurtă perioadă, cântăreaţa şi Tom Cruise au fost iubiţi. De altfel, în 2013, Cher mărturisea că a avut parte de cei mai buni parteneri şi că starul este în top 5. „Nu este o listă lungă, dar este o listă bună“, declara Cher în emisiunea lui Andy Cohen.

Într-un interviu recent pentru The Daily Mail , Cher a vorbit deschis despre viaţa sa amoroasă şi a povestit în premieră cum l-a întlnit pe Tom Cruise – la nunta Madonnei cu Sean Penn. „La scurt timp după acel moment, mai multe persoane care sufereau de dislexie au fost invitate la Casa Albă, printre care eu şi Tom. Am ieşit împreună mult mai târziu, dar cu siguranţă acolo s-a produs prima scânteie, am simţit conexiunea“, a povestit Cher.

„A fost foarte fierbinte şi intens, dar pentru o perioadă scurtă de timp. Tom e şi un tip grozav“, a adăugat Cher despre relaţia cu starul filmelor de acţiune. Ea a mai spus că încă păstrează legătura, precizând însă că nu înţelege de ce Cruise este adeptul Bisericii Scientologice.

Cher a mai vorbit despre aventura cu Tom Cruise în 2008: „El era absolut minunat, iar eu eram pur şi simplu nebună după el. Pe atunci era foarte diferit, era un băiat timid şi nu avea bani“.

În ceea ce priveşte primul său mariaj, cu muzicianul Sonny Bono, alături de care a şi cunoscut succesul, Cher s-a limitat la a spune că a fost unul ciudat, greu de înţeles pentru ceilalţi. Cher şi Bono, care a murit în 1998, au împreună un fiu, Chaz (49 de ani), scriitor, muzician şi actor.

Cher şi Sonny Bono s-au lansat împreună în muzică FOTO Guliver/Getty Images

Artista a făcut dezvăluiri şi despre a doua sa căsnicie, care a durat patru ani (1975-1979), cu muzicianul Gregg Allman, care a decedat în urmă cu un an. Cuplul are un băiat de 42 de ani, Elijah Blue, la rândul lui cântăreţ. „A fost foarte intens, dar e greu să ai o căsnicie cu o persoană care este dependentă de droguri. Drogurile şi cu mine nu facem casă bună împreună. Mi se pare o prostie şi am văzut prea mulţi oameni a căror viaţă a fost ruinată de droguri“, a declarat Cher.

Cher şi Gregg Allman au fost căsătoriţi timp de patru ani FOTO Ron Galella/WireImage/People

Cu actorul Val Kilmer a declarat că a avut cel mai pasional sărut, în timp ce actorul Rob Camilletti a primit unul dintre cele mai frumoase complimente din partea vedetei, care a mărturisit că a fost „probabil una dintre adevăratele iubirii ale vieţii sale“. Cei doi au fost împreună trei ani şi s-au despărţit în 1989.





Cher a dezvăluit că a avut şi alţi iubiţi în ultimii ani, însă nu a fost nimic serios dând vina pe vremurile moderne, când viaţa vedetelor este foarte expusă spulberând orice şansă de a lega o relaţie specială şi intimă.

Cher şi Rob Camilletti FOTO Anthony Barboza/Getty/People

Cher, născută pe 20 mai 1946, este o cântăreaţă, actriţă, compozitoare şi producătoare americană de orgine armeană. După ce a devenit cunoscută în 1965 în calitate de membru al duoului pop-rock Sonny & Cher cu piesa „I Got You Babe“, a reuşit să îşi construiască şi o carieră solo de succes. Cu o carieră de peste 50 de ani, Cher este una dintre cele mai cunoscute cântăreţe pop, iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Artista americană a fost recompensată cu numeroase premii şi trofee, inclusiv un premiu Oscar (pentru rolul din „Visătorii/Moonstruck“), un premiu Grammy, trei premii Emmy şi trei Globuri de Aur. Printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără piese precum „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“, „If I Could Turn Back Time“, „The Shoop Shoop Song“ şi „Believe“.