Celebrităţile sar în ajutorul Australiei: Pink donează jumătate de milion de dolari: „Sunt total distrusă de ce se întâmplă“ FOTO

„Sunt total distrusă să văd ce se întâmplă acum în Australia, cu oribilele incendii de vegetaţie. Mă angajez să donez 500.000 de dolari direct serviciilor de pompieri locale, care se luptă din greu pe front. Inima mea este alături de prietenii şi familiile din Australia“, a scris Pink într-un mesaj pe Twitter.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp