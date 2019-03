Ce şi-a propus să facă Andreea Bălan după externare

Andreea Bălan a fost externată astăzi, 8 martie, aşa cum era plănuit încă de când s-a internat pentru a naşte, după cum a declarat şi aseară în emisiunea Xtra Night Show , difuzată de Antena 1.

Artista i-a asigurat pe fani că starea ei de sănătate este bună. A vorbit şi despre recuperare şi a precizat că speră că va urca cât mai repede pe scenă: „Am făcut foarte multe analize, două RMN-uri şi toate au ieşit bine. Mie mi se pare că sunt la fel ca înainte, dar poate că nici nu conştientizez. O să mă vindec de operaţia de cezariană aşa cum m-am vindecat de cealaltă. O să aştept două luni să mi se vindece tăietura, deja la patru luni pot să dansez, la şase luni pot să fac prize cu Petrişor. Nu mi se pare că s-a întâmplat ceva. Eu în continuare o să fac show şi peste trei luni o să mă vedeţi“.

Cântăreaţa a născut pe 4 martie o fetiţă prin cezariană . E a a povestit că stopul cardio-respirator a survenit chiar după ce medicii i-au dat-o în braţe şi a pupat-o pe cea mică. „Când am văzut-o era foarte fericită, era bine“, spune Andreea despre cum a găsit-o pe fetiţa ei după două zile.

„Miercuri am revenit în salon şi am văzut-o pe fetiţa mea, Clara Maria, până miercuri am fost la terapie intensivă. M-am internat pe 4, la ora 17.30 era programată operaţia şi din acel moment nu ştiu ce s-a întâmplat timp de două zile. Mi s-a explicat ce s-a întâmplat şi că a fost o situaţie foarte gravă, una la 80.000 de cazuri, iar eu am avut noroc“, a povestit Andreea Bălan.







Ieri, cântăreaţa a postat pe Facebook încă o fotografie cu fetiţa ei, alături de următorul mesaj: „Ia priviţi ce minune am eu aici. E sănătoasă, cântăreşte 3,190 g, are 49 cm, e cuminte şi papă mult. Sunt o norocoasă!“.

Andreea Bălan şi soţul său, actorul George Burcea (31 de ani), au devenit părinţi pentru a doua oară. Cei doi mai au o fetiţă, Ella Maya, în vârstă de doi ani.

Andreea Bălan s-a căsătorit în anul 2017 cu actorul George Burcea (31 de ani). Cei doi au împreună două fetiţe, pe Ella Maya , în vârstă de doi ani, şi pe nou-născuta Clara Maria.

