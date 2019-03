Cardi B a dezvăluit că în trecut a drogat şi a jefuit bărbaţi: „Aveam opţiuni limitate pentru a supravieţui“ VIDEO

După ce o filmare veche în care Cardi B admite că jefuieşte şi droghează bărbaţi a reapărut pe Instagram, cântăreaţa a recunoscut şi a explicat că a trebuit să recurgă la asta pentru a supriveţui, potrivit Fox News.

În clipul live de pe Instagram, înregistrat în urmă cu trei ani, Cardi B spune: „Trebuia să fac striptease. «Vrei să faci sex cu mine? Da, da, să ne întoarcem la acest hotel». Astfel, l-am drogat şi l-am jefuit. Asta făceam eu“.

După ce clipul a fost distribuit de sute de ori, iar fanii artistei s-au declarat şocaţi, Cardi B şi-a explicat acţiunile.

„Văd pe social media că un live pe care l-am făcut pe Instagram acum trei ani a revenit. Un live în care am vorbit despre lucruri pe care a trebuit să le fac în trecutul meu, în mod corect sau greşit, aşa cum am simţit că e nevoie pentru a supravieţui“, scrie Cardi B pe Instagram. „Niciodată nu am pretins că sunt perfectă sau că vin dintr-o lume perfectă, cu un trecut perfect. Eu întotdeauna am spus adevărul despre mine“, mai spune ea.

Artista mărturiseşte că în timp ce mulţi artişti promovează violenţa şi crima, acesta nu a fost niciodată stilul ei: „Există rapperi care ridică în slăvi actele de violenţă şi crima, infracţiunile pe care consideră că trebuie să le facă pentru a supravieţui. N-am glorificat niciodată lucrurile pe care le-am adus în viaţa asta, nici măcar nu le-am pus în muzica mea, pentru că nu sunt mândră de ele şi mă simt responsabilă în a nu le glorifica“.

Chiar dacă fosta stripteuză a declarat că nu era mândră de acţiunile ei, ea a simţit că erau necesare în acel moment: „Am făcut alegerile pe care le-am făcut la acea vreme pentru că aveam opţiuni limitate. Am fost binecuvântată că am reuşit să mă ridic, dar există atât de multe femei care nu au făcut-o. Indiferent dacă au fost sau nu alegeri slabe, în momentul acela am făcut ceea ce trebuia pentru a supravieţui“.

Cardi B a clarificat că toţi bărbaţii la care se referă în clip erau bărbaţi cu care se întâlnea şi susţine că ei ştiau ce face: „Bărbaţii despre care am vorbit erau conştienţi şi o făceam cu voinţa şi conştiinţa lor“. „Am un trecut pe care nu îl pot schimba, la fel ca noi toţi. Tot ce pot face acum este să fiu mai bună pentru mine, pentru familia mea şi pentru viitorul meu“, continuă ea.

Cardi B este căsătorită cu rapperul Offset (27 de ani), alături de care are o fiică în vârstă de opt luni, Kulture.

Cardi B, pe numele său real Belcalis Almanzar, a devenit cunoscută în 2017, odată cu lansarea single-ului „Bodak Yellow“. I-a urmat „I Like It“, iar cântăreaţa este prima artistă rap cu două piese pe primul loc în Billboard Hot 100, clasamentul american al single-urilor. Albumul ei de debut, „Invasion of Privacy“, lansat în luna aprilie 2018, a ocupat primul loc în Billboard 200 anul trecut.



