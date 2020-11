Bones Hillman, basistul trupei Midnight Oil, a murit

Hillman, născut în 1958, în Noua Zeelandă, pe numele real Wayne Stevens, a murit pe 7 noiembrie în casa lui din Milwaukee, a anunţat trupa într-un mesaj publicat pe Twitter.

„El era basistul cu voce frumoasă, membrul trupei cu un simţ al umorului viclean şi strălucitul nostru coleg muzical”.

Bones Hillman s-a alăturat trupei australiene în 1987, după ce cântase cu mai multe trupe, între care The Swingers şi Masochists. A cântat pe toate albumele Midnight Oil începând cu „Diesel and Dust”, pe care este inclusă „Beds Are Burning”, şi „Blue Sky Mining”. În trupă, el l-a înlocuit pe Peter Gifford.

Midnight Oil s-a destrămat temporar, în 2002, după ce liderul Peter Garrett, activist pentru mediu, a urmat o carieră politică.

Hillman s-a mutat, în 2007, cu familia în Nashville (SUA), însă a fost parte din turneul de reunire al grupului în 2017.

El a participat şi la înregistrările pentru cel mai recent album al grupului, „The Makarrata Project”, care a fost lansat luna trecută.

În luna octombrie, Sydney Peace Foundation a anunţat că va oferi trupei medalia de aur pentru drepturile omului.