Bobonete, prins în tornada din Grecia: „Am fost la un pas să o mierlim“

Mihai Bobonete a precizat pe Facebook că a fost „la un pas să o mierlească“ fiind la o terasă în momentul în care uraganul a lovit peninsula Halkidiki şi alte zone din nordul Greciei.

Şase persoane şi-au pierdut viaţa, inclusiv doi cetăţeni români, o femeie şi un băiat de 8 ani, care au fost striviţi de acoperişul unui restaurant din Nea Plagia prăbuşit ca urmare a fenomenelor meteo extreme.

„Ce să va mai spui? Nenorocire, aşa ceva am mai văzut cu ochii mei la Făcăieni prin 2000 şi puţin, când împreună cu finul meu am fost luaţi pe sus de prima tornadă făcută publică de pe la noi. Aici, în Grecia, am fost la un pas să o mierlim, pentru că tot insistam să stăm pe terăsuca aia şi să vedem ce se aude, era ca un şuierat aşa... În ultima secundă ne-am ridicat şi ne-am adăpostit. Horror a fost, vânt cu peste 120km/h, ploaie extremă, copaci căzuţi, acoperişuri smulse, garduri căzute, maşini luate pe sus, plaja nici nu zici că a fost... Acum suntem bine, să sperăm că nu se întoarce. Continuăm…“, a povestit actorul din „Las Fierbinţi“ pe Facebook.

