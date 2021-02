Angelina Jolie: "Ultimii ani au fost foarte grei pentru mine. Nu ştiu dacă sunt fericită!" Actriţa vorbeşte despre viaţa personală într-un nou interviu

"Niciodată nu m-am priceput prea bine să stau locului", a declarat ea. "Mereu mi-am dorit să am mulţi copii şi să fiu mamă, dar în acelaşi timp întotdeauna mi-am imaginat că voi călători cu toată familia în junglă. Niciodată nu am văzut familia ca pe un concept în sensul pur tradiţional. Oricum simt că-mi lipsesc trăsăturile unei mame tradiţionale casnice. Şi mă descurc în rolul de mamă şi datorită copiilor mei care sunt înţelegători şi mă ajută", a spus ea, referindu-se la Maddox, de 19 ani, Pax, de 17, Zahara, care are 16 ani, Shiloh, de 14 ani, şi gemenii de 12 ani Vivienne şi Knox - copiii din fosta ei căsnicie cu Brad Pitt.

