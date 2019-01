Angela Gheorghiu: „Unui artist român valoros îi este greu să performeze în România. Eu nu am cântat niciun rol pe nicio scenă de operă românească“

Cunoscuta soprană a vorbit, într-un interviu pentru revistabiz.ro , despre volumul biografic lansat în 2018. Astfel, artista povesteşte cum „multe dintre personajele sumbre ale acelei perioade dictează încă în anumite domenii artistice“ şi e de părere că artiştilor români valoroşi le este mult mai greu acum să performeze în România.

„Sunt toate lucruri reale, des­pre care e adevărat că vorbim tot mai puţin şi nu e drept că facem asta. Nu trebuie să le uităm, pentru a nu repeta greşelile trecutului. În volum am inclus doar câteva dintre amintiri, dar poveştile de atunci sunt mult mai multe şi mult mai dezolante.

Iar ce e cel mai trist pentru mine este să văd cum, pe o cale sau alta, multe dintre personajele sumbre ale acelei perioade au supravieţuit până în ziua de azi, ba chiar dictează în continuare în anumite domenii artistice. Dacă în acea perioadă era greu pentru un artist din România să treacă de graniţele ţării, astăzi constat că pentru un artist valoros de origine română este greu sau aproape imposibil să performeze, culmea, în România“, a declarat soprana.

În plus, Angela Gheorghiu mărturiseşte că n-a fost invitată niciodată să interpreteze un rol de operă pe vreo scenă din România.

„Eu nu am debutat nici până acum în România, nu am fost invitată şi nu am cântat niciun rol pe nicio scenă de operă românească… Oricât de absurd ar părea, este adevărul pe care eu îl trăiesc şi consider că asta spune multe astăzi despre respectul şi aprecierea, sau mai bine zis despre lipsa lor, faţă de cultură, faţă de artă, faţă de muzică şi de oamenii cu adevărat valoroşi. Totuşi, în această carte, îmi amintesc cu mare drag şi recunoştinţă de oamenii care m-au susţinut, m-au admirat şi de cei care o fac în continuare“, a mai declarat artista pentru revistabiz.ro.

Angela Gheorghiu este una dintre cele mai renumite cântăreţe de operă din lume. A absolvit Conservatorul din Bucureşti în anul 1990. Reputata artistă a cântat pe cele mai mari scene lirice din lume, fiind extrem de iubită şi de apreciată de public. A fost căsătorită cu tenorul Roberto Alagna, de care a divorţat în anul 2013.