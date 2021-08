Andreea Marin, mărturisiri despre cum a fost înşelată de Ştefan Bănică Jr. cu Lavinia Pârva

Dacă în carieră a strălucit, nu acelaşi lucru se poate spune despre viaţa personală a Andreei Marin, care a fost una greu încercată. La nici 47 de ani, Andreea Marin a bifat trei mariaje, toate destrămate, însă nu din vina Zânei. Prezentă în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Andreea Marin a vorbit deschis despre motivele care au dus la cele trei divorţuri.

Andreea Marin: „Cu Cristian Gheorghiţă nu am fost matură”

Andreea Marin s-a căsătorit prima dată în anul 1995, când avea doar 21 de ani, cu Cristian Gheorghiţă. Divorţul însă avea să vină la doar trei ani după ce aceştia şi-au jurat iubire veşnică. „În prima relaţie nu am fost matură, ne-am căsătorit prea tineri. A existat o despărţire de un an şi ceva, el a plecat la studii şi noi nu am rezistat despărţirii”, a povestit Andreea Marin, la Kanal D.

