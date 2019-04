Amazon susţine că Woody Allen „a sabotat“, prin comentariile în scandalul mişcării „Me Too“, filmele realizate împreună

În ciuda faptului că a fost subiectul mai multor critici în era campaniei #MeToo, regizorul a declarat într-un interviu acordat publicaţiei argentiniene Periodismo Parad Todos, în iunie 2018, că este „un promotor al mişcării“.

„Aşa cum am spus, eu sunt un avocat al mişcării #MeToo şi sunt de părere că atunci când se găsesc persoane care hărţuiesc femei şi bărbaţi nevinovaţi, ar trebui ca ele să fie date în vileag. Dar, ştiţi, eu ar trebui să fiu băiatul de pe afişul mişcării #MeToo. Pentru că am lucrat în industria cinematografică timp de 50 de ani. Am lucrat cu sute de actriţe şi nici măcar una - actriţe mari, faimoase, altele la început de carieră - nu a sugerat că aş fi avut vreun comportament indecent. Am avut mereu o relaţie minunată cu ele“, a declarat regizorul, potrivit The Guardian.

Woody Allen s-a căsătorit cu propria fiică adoptivă

Woody Allen este căsătorit din 1997 cu fiica lui adoptivă, Soon-Yi Previn. Despărţirea dintre Woody Allen şi fosta soţie, actriţa Mia Farrow, a fost grăbită după ce femeia a descoperit aventura pe care regizorul o avea cu fiica ei adoptată, în vârstă de 21 de ani. Farrow a găsit poze nud cu Soon-Yi Previn în apartamentul lui Allen.

Woody Allen şi soţia sa, Soon-Yi Previn FOTO CNN

Woody Allen, alături de Mia Farrow şi copii ei, Misha, Dylan (în braţele mamei), Fletcher şi Soon-Yi (devenită soţia regizorului) FOTO CNN Woody Allen, alături de Mia Farrow şi copii ei, Misha, Dylan (în braţele mamei), Fletcher şi Soon-Yi (devenită soţia regizorului) FOTO CNN

Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, la New York, este regizor, scenarist şi actor. A debutat ca regizor cu „What's Up, Tiger Lily?”, în 1966, iar printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Annie Hall” (1977), „Manhattan” (1979), „Another Woman” (1988), „Match Point” (2005), „Vicky Cristina Barcelona” (2008), „Midnight in Paris” (2011) şi „Blue Jasmine” (2013).

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original - în 2012, pentru ”Midnight in Paris”, în 1987, pentru ”Hannah and Her Sisters”, şi în 1978, pentru ”Annie Hall”, şi unul pentru regie, în 1978, pentru ”Annie Hall”. Din palmaresul său mai fac parte, între altele, trei trofeee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.