Alexandra Ungureanu, despre relaţiile avute: „Când am suferit cel mai mult, nu a ştiut nimeni, a fost alegerea mea“

Discretă din fire, cântăreaţa Alexandra Ungureanu a vorbit într-un interviu acordat revistei Viva despre relaţii, căsătorie şi dragoste, mărturisind că a fost cerută în căsătorie de două ori, dar că niciuna dintre situaţii nu a avut un context favorabil.

„Am fost cerută în căsătorie de două ori, până acum, cu inel. (zâmbeşte). Dar în ambele situaţii a fost cumva o forţare a unei context care nu prea funcţiona, aşa că nu aveam cum să ajungem la un final fericit, dar nici nu au fost aşa drame majore. Până şi despre mine, care nu am dat prea multe din intimitatea mea, s-au făcut diverse speculaţii i m-am trezit cu tot felul de poveşti în presă“.

Artista şi-a transpus emoţiile în versurile pieselor

„Când am suferit cel mai mult, nu a ştiut nimeni, a fost alegerea mea. Iar în ultimii ani, ca să fac loc de ieşire acestor emoţii, am mai pus din poveştile mele în cântece, unde capătă viaţă, dar rămân, totuşi, necunoscute, fără chip, fără nume. Şi aşa mi se pare normal să fie, eu nu am fost cuplată cu persoane publice şi m-am gândit că nu e fair să aduc în lumina reflectoarelor pe cineva care nu-şi doreşte acest lucru“, a povestit Alexandra.

Alexandra Ungureanu consideră că relaţiile sunt tot mai superficiale