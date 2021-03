Alexandra Dinu: „Iubirea nu este posesie“. Un interviu în care Alexandra vorbeşte despre ce înseamnă o relaţie la distanţă şi cum a fost revenirea în ţară

Show-ul Românii au talent i-a oferit oportunitatea unei posturi în premieră pentru ea: cea de jurat care se confruntă cu o mare de emoţii. Iar Alexandra Dinu a acceptat această provocare în cea mai provocatoare perioadă - filmând în condiţii de pandemie. A revenit din Italia în ţară pentru acest proiect împreună cu fiul ei, Mario, care a avut astfel ocazia să stea mai mult timp şi alături de tatăl lui. Asta după o vară petrecută în Catania, cu mama, bunica şi străbunica lui. De la un an la altul, viaţa lor s-a schimbat uimitor, aducându-i în împrejurări atât de diferite. Dar Alexandra a învăţat să facă faţă acestor schimbări de foarte tânără, când a plecat prima dată din România, şi vorbeşte despre ele cu lejeritate. Cât despre viaţa personală, acesta este un capitol cu care Alexandra este foarte discretă - preferând să ţină departe de ochii publicului această felie de emoţii intime. „Nu trebuie să fac din viaţa mea un spectacol public“, spune Alexandra, iar aceasta este o regulă care nu a venit odată cu vârsta maturităţii, ci de multă vreme.

Cum te înţelegi cu juraţii de la Romînii au talent? Ai intrat într-un grup legat de circa 10 ani - şi aici mă refer inclusiv la Smiley, cea mai nouă schimbare în juriu, care oricum era parte integrantă din echipă.

Chiar înainte de începerea filmărilor, am avut ocazia să ne întâlnim cu toţii, să povestim despre experienţa lor anterioară şi să primesc de la ei câteva sfaturi despre ceea ce urma. Apoi, la masa juriului i-am cunoscut mai bine şi m-am bucurat de ceea ce împreună am văzut şi am trăit, din primul rând, la acest frumos spectacol. Venirea lui Smiley a fost încă un vibe bun adus la masă şi am format, cu toţii, o echipă frumoasă! Evident, chiar dacă Pavel era în culise, l-am simţit la fel de aproape de noi, în pauze când venea şi povesteam despre momente. Acelaşi lucru l-am simţit şi la nivelul echipei de producţie, unde am avut ocazia să descopăr mulţi profesionişti dedicaţi şi pasionaţi de ceea ce fac şi sunt sigură că asta pot vedea şi cei de acasă prin rezultatul final.