Adelina Pestriţu: „Nu ştim dacă e momentul potivit pentru a-i face un frăţior lui Zeny. Se pare că o să ne facem luna de miere la bătrâneţe“

Tu ai prins prematur, să spunem aşa, pandemia, când te aflai la Milano la invitaţia lui Philipp Plein. Cum a fost atunci, cum se comporta lumea, cum a început nebunia acolo?

Abia după ce am aterizat în Italia, a început toată nebunia. A fost ca un şoc viteza cu care creştea numărul cazurilor de oameni purtători de acest virus care ne-a dat viaţă peste cap tuturor de pe Planetă. Ne-am speriat şi ne-am luat toate măsurile de precauţie. Am stat numai în hotel până la începerea show-ului de modă şi după am plecat de tot din Milano. În Italia am stat mai puţin de 24h, asta pentru că am fost nevoiţi să mergem la Nisa pentru o întâlnire de afaceri pe care soţul meu o avea acolo. Am ajuns în siguranţă acasă.