Adele, pe coperta Vogue: Trebuie să mă pregătesc să fiu celebră din nou | FOTO

Artista, care a acordat cel mai recent un interviu în 2016, a declarat: „Trebuie cumva să mă pregătesc să fiu celebră din nou, ceea ce, este cunoscut, nu prea îmi place să fiu”.

În ultimii cinci ani, Adele s-a ocupat de creşterea fiului ei, Angelo, s-a căsătorit şi a divorţat de Simon Konecki, a avut rare apariţii publice, iar cel mai recent a impresionat cu un nou look.

Adele a spus că noul album explică schimbările din viaţa ei şi că este, în definitiv, o scrisoare de dragoste adresată fiului ei în vârstă de 9 ani acum.

„Fiul meu a avut multe întrebări. Întrebări foarte bune, întrebări inocente, pentru care nu am un răspuns... Am simţit că vreau să îi răspund, prin acest disc, când va avea 20 sau 30 de ani, cine sunt şi de ce am ales de bună voie să îi demontez întreaga viaţă în căutarea propriei mele fericiri. L-am făcut uneori să fie chiar nefericit. Şi asta este o adevărată rană pentru mine pe care nu ştiu dacă o voi putea vindeca vreodată”.

Cântăreaţa a subliniat că nu îşi mai blamează foştii parteneri în versurile ei. „Acum trebuie să mă abordez pe mine”.

Adele s-a căsătorit cu omul de afaceri în 2018, când avea vârsta de 30 de ani şi a mai spus că noul disc îi va încuraja pe cei pierduţi într-o relaţie să depăşească momentul. „Vă imaginaţi cupluri ascultându-l în maşină? Ar fi atât de ciudat. Cred că multe femei vor spune ceva de genul «Am terminat»”.

Ea a explicat şi ce îşi doreşte de la „30”, faţă de albumele ei anterioare: „Eram beată ca dracu' pe «21», nu îmi amintesc prea multe, îmi amintesc doar că eram tristă. Pe «25» eram, evident, trează, pentru că eram proaspăt mamă. Eram mult în acord cu ce credeam că ar putea vrea sau nu oamenii. Cu acesta de acum, am luat decizia conştientă de a gândi, poate pentru prima dată în viaţă, «Ce vreau eu?»”.

Adele a colaborat din nou cu producătorul Greg Kurstin, cu care a lucrat pentru „25”, cu Max Martin, compozitor, şi cu producătorul şi compozitorul suedez Ludwig Göransson, care a câştigat un Oscar pentru coloana sonoră a „Black Panther”.

Primul single de pe „30”, „Easy On Me”, va fi lansat pe 15 octombrie. Nu au fost dezvăluite deocamdată alte titluri.

Adele apare şi pe coperta ediţiei americane a Vogue, cu o altă poveste şi alte fotografii. Este prima dată când aceeaşi personalitate este prezentată simultan în cele două ediţii ale revistei.