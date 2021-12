Adda, dezvăluiri despre afecţiunea de care suferă: „Poţi să te sufoci în somn”

„Este o problemă destul de vizibilă, se poate întâmpla oricând să am erupţii mari pe piele sau să mi se umfle faţa şi atunci e mai greu să mă ascund. Vreau să afle cât mai multă lume despre această afecţiune, care este nouă şi nu are tratament. Se numeşte “urticarie demografică” şi “toleranţă la histamină”, care este destul de nasoală”, a declarat Adda.

Artista spune că ar fi putut ameliora problema dacă ar fi ştiut de existenţa ei din timp.

„Poate apărea prurit, tahicardie, ameţeală, poţi să îţi pierzi cunoştinţa câteva secunde, poţi să te sufoci în somn, dacă faci edeme. Eu nu am mai făcut de vreo două luni deloc. În aprilie a fost nasol pentru că făceam aproape zilnic şi stai cu frica aia mereu că îţi creşte ceva în gât. Se poate vindeca, dar nu prin metode tradiţionale. (…) Am această afecţiune de mică şi dacă ştiam, o puteam ţine sub control”, a explicat Adda.

Vedeta a precizat că această afecţiune poate apărea din cauza unei predispoziţii genetice, dar şi din alte motive precum un stil de viaţă nesănătos. Pentru a ţine afecţiunea sub control, Adda spune că e important să evite emoţiile puternice, atât pozitive, cât şi negative.

„Cea mai importantă parte o reprezintă sufletul. Nu trebuie să manifeşti emoţii puternice. Eu încerc să mă descurc cum pot, să respir, să rămân prezentă, să nu îmi fac foarte multe filme, pentru că atunci se amplifică stările de anxietate. (…) Această afecţiune este, din păcate, din ce în ce mai întâlnită. (…) Cu această ocazie, am învăţat să mă iubesc mai mult şi să mă iert pe mine şi oamenii din trecut şi chiar am început să scriu, mi-am făcut o pagină cu numele “Cele trei Adda”, pentru că eu am spus mereu că sunt tripolară, nu bipolară”, a mai declarat artista.