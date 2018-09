Actriţa Robin Wright vine în România

Robin Wright va vorbi la Bucureşti, pe 3 octombrie, în cadrul celei de-a doua ediţii a Conferinţei Globale IAA „Creativity 4 Better“ care va avea loc la Teatrul Naţional din Bucureşti (TNB), scrie News.ro . La eveniment vor susţine discursuri şi alte 25 de personalităţi din întreaga lume.

Robin Wright este una dintre cele mai puternice femei de la Hollywood, atât pe scenă, cât şi în afara ei. Este un exemplu de creativitate pentru o lume mai bună, mai plină de înţelegere şi compasiune, anunţă organizatorii.

Robin Wright este personajul central al serialului „House of Cards“, al cărui ultim sezon va fi lansat în noiembrie de Netflix. Pentru acest rol, actriţa a câştigat un Glob de Aur în 2014 şi a primit alte două nominalizări în 2015 şi în 2016.

Robin Wright a mai avut şi alte interpretări apreciate de critici şi cinefili, între care „The Princess Bride“ (1987), „Forrest Gump“ (1994), „Message in a Bottle“ (1999), „Unbreakable“ (2000), „The Conspirator“ (2010), „Moneyball“ (2011), „The Girl with the Dragon Tattoo“ (2011), „Everest“ (2015), „Wonder Woman“ (2017) şi „Blade Runner 2049“ (2017).