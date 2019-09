Actorul John Wesley, cunoscut pentru rolul din „The Fresh Prince of Bell Air“, a murit la vârsta de 72 de ani

Actorul John Wesley a murit duminică, 8 august, la vârsta de 72 de ani, din cauza unui cancer, scrie news.ro.

Managerul lui Wesley a transmis într-un comunicat citat de Variety: „John Wesley a fost un dar oferit lumii, iar blândeţea şi graţia lui sunt imortalizate în munca din teatru, televiziune şi film. Am inima frântă pentru că am pierdut un prieten azi“.

Născut pe 3 august 1947, în Statele Unite, John Wesley Houston a urmat cursurile universităţilor California şi San Diego. Înainte de a începe o carieră în actorie, el a fost militar în Vietnam, în timpul războiului.

A lucrat, între alţii, cu Denzel Washington, Albert Finney, Barbra Streisand, Tim Burton şi Morgan Freeman.

Wesley a jucat în peste o sută de filme şi producţii de televiziune, între care „The Fresh Prince of Bel Air”, „Missing in Action“, „Big Fish“, „Stop, Or My Mom Will Shoot“, „Always Outnumbered“ şi „Martin“. A avut rolul mici în „Frasier“, „The Jefferson’s“, „Benson“ şi „The Man from U.N.C.L.E.“.

Cel mai recent, el a făcut parte din distribuţia „The Midnighters“ (2016), thriller regizat de Julian Fort. Ultimul lui proiect a fost „Second Acts“, un scurtmetraj regizat de Anya Adams.

În teatru a jucat în spectacole precum „Macbett“, după satira lui Eugène Ionesco, şi „Toys in the Attic“, după Lillian Hellman, la Old Globe Theatre, dar şi în „An American Clock“, după Arthur Miller, şi „Wild Oats“, la Mark Taper Forum.

A fost căsătorit şi a avut două fiice.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: