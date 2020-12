Actorul Jeremy Bulloch, care a jucat rolul Bob Fett în trilogia originală „Războiul stelelor”, a murit

Bulloch a murit din cauza unor complicaţii după ce de mai mulţi ani suferea de Parkinson, a precizat agentul lui.

Cu o carieră de peste 45 de ani, Bulloch a jucat şi în „Octopussy” (1983), film din seria „James Bond”, şi în serialul „Doctor Who”, în anii 1970.

Daniel Logan, care a preluat rolul Boba Fett în „Star Wars: Episode II - Attack of the Clones” (2002), i-a adus un omagiu. El l-a numit pe Bulloch „o legendă”.

„Nu voi uita vreodată ce m-ai învăţat. Te voi iubi mereu”, a scris Logan. „Conversaţiile nu vor fi la fel fără tine. Fie ca forţa să fie veşnic cu tine”.

Creatorul „Star Wars”, George Lucas, a spus că Bulloch „a adus combinaţia perfectă între mister şi pericol interăretării rolului Boba Fett”.

„Jeremy a fost un adevărat domn care a sprijinit foarte mult «Star Wars» şi fanii şi sunt foarte recunoscător pentru contribuţia lui la sagă şi moştenirea ei”, a adăugat Lucas.

Mark Hammill, care a interpretat rolul Luke Skywalker în trilogia originală, l-a descris de asemenea drept un „gentilom englez pur, un actor minunat, o companie plăcută”.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ