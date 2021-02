Actorul Armie Hammer, starul din „Call Me by Your Name”, în centrul unui scandal sexual

Hammer este subiectul unor dispute online de aproximativ o lună, când au apărut primele acuzaţii la adresa lui. Aparent, actorul a discutat prin mesaje cu mai multe femei cărora le expunea fetişurile sale - să bea sânge, să taie degete şi să îşi subjuge partenerele sexuale. Înainte de asta, tot online, despre Armie Hammer s-a spus că este canibal.

Între timp, el a renunţat la două proiecte cinematografice care se anunţau a fi de succes - comedia romantică „Shotgun Wedding”, unde ar fi jucat cu Jennifer Lopez, şi „The Offer”, serial al Paramount Plus despre realizarea „The Godfather”. Totuşi, mai multe surse consultate de Variety au spus că i-a fost cerut să facă asta.

Mesaje neverificate, care dezvăluie conversaţiile lui cu mai multe femei, au apărut în social media. Textele aparent trimise de el descriu şi fantezii legate de viol.

Una dintre fostele lui iubite a declarat pentru un tabloid că Hammer a vrut să îi mănânce o coastă. O alta a spus că el şi-a înscripţionat cu un cuţit iniţialele pe pielea pelvisului ei. Dincolo de acuzaţiile obscene, care s-au transformat într-un spectacol media, femeile spun că înclinaţiile sexuale ale lui Hammer sunt o perdea de fum şi îl acuză de abuz emoţional, manipulare şi constrângere.

Hammer nu a vorbit despre veridicitatea mesajelor, iar cercul său de apropiaţi contestă acuzaţiile de abuz.

Un avocat al lui a declarat presei că acuzaţiile aduse sunt „în mod evident, neadevărate”, susţinând că orice interacţiune cu oricare dintre partenerii sexuali ai lui a fost „complet consimţită”.

Pentru Variety, avocatul Andrew Brettler a spus că „poveştile perpetuate în media reprezintă o încercare greşită de a prezenta o singură parte a scenariului cu scopul de a întina reputaţia domnului Hammer”.

La rândul său, actorul a respins ferm relatările: „Nu răspund la aceste acuzaţii de rahat”. El a mai precizat că cele vehiculate pe reţelele de socializare sunt „atacuri violente şi false” împotriva sa.

Nu a fost, deocamdată, deschis niciun proces din partea femeilor care îl acuză.

Variety a aflat că echipa de avocaţi a lui Hammer este în curs de a solicita platformelor Instagram şi Facebook să investigheze veridicitatea capturilor de ecran publicate.

Potrivit unui apropiat, Hammer a avut numeroase relaţii extraconjugale de-a lungul anilor, însă, a spus el, toate au fost consimţite şi nu a avut un comportament abuziv.

Armie Hammer a jucat cel mai recent în „Death on the Nile” (Disney), continuarea succesului „Murder on the Orient Express”, împreună cu Gal Gadot şi Kenneth Branagh. Producţia a fost încheiată la finalul anului 2019, iar filmul urmează să fie lansat în septembrie 2021.