Plagiatorul Cristian Petcu a fost numit secretar general al Institutului Cultural Român şi va primi spor la salariu

Ordinul Institutului Cultural Român (ICR) de numire a lui Cristian Petcu în funcţia de secretar general al instituţiei a fost semnat de vicepreşedintele Bela Krizbai, în ciuda dezacordului exprimat de preşedintele ICR, Mirel Taloş, conform libertatea.ro . Taloş se afla la Bruxelles, în momentul semnării actului. “Eram la Bruxelles, pentru vernisarea expoziţiei Originile Europei din cadrul Festivalului Europalia România, organizată în colaborare cu MNIR. În absenţa mea, vicepreşedintele Krizbai a avut iniţiativa acestei numiri şi a făcut-o în ciuda dezacordului meu exprimat foarte răspicat”, a declarat Mirel Taloş, pentru Libertatea.

Mai mult, în acel ordin este menţionat faptul că Petcu va beneficia de spor la salariu ca urmare a faptului că deţine titlu de doctor. Iniţiativa este una controversată, întrucât Cristian Petcu are o teză de doctorat plagiată. El are două doctorate, în istorie şi teologie, ambele cu probleme de integritate academică. CNATDCU a decis în iunie 2019 retragerea titlului de doctor în teologie lui Cristian Petcu cu verdictul de plagiat. Deşi şi a doua teză de doctorat a avut deficienţe majore, în schimb, experţii CNATDCU au hotărât, în acest caz, menţinerea titlului de doctor în istorie. „În urma analizei, am constatat următoarele: Un număr de 105 fragmente sunt preluate ad litteram din diferite surse, fără utilizarea ghilimelelor, dar cu citarea sursei, sau sunt fragmente la care intervenţia autorului este nesemnificativă; Un număr de 18 fragmente sunt preluate ad litteram din surse fără indicarea sursei; Lucrarea abundă în trimiteri la pagini greşite, deşi sursa este citată. Cel puţin 10 trimiteri la notele de subsol nu au legătură cu ideea susţinută în text”, a precizat prof. univ. dr. Sorin Radu.

Concluzia lui Sorin Radu a fost că teza lui Petcu prezintă numeroase deficienţe metodologice şi trebuie refăcută. Cu toate aceastea, CNATDCU a decis menţinerea titlului de doctor. În ordinul ICR de numire a lui Petcu în funcţia de secretar general al ICR este menţionat faptul că va beneficia de spor la salariu ca urmare a faptului că deţine titlul de doctor.

În anul 2013, Cristian Petcu şi-au început studiile doctorale, pentru a obţine un al treilea doctorat, la ANI a SRI, însă în urma scandalului public care a lovit instituţia de învăţământ a SRI, din cauza numeroaselor verdicte de plagiat, doctoranzii cu teze în lucru au fost blocaţi, iar instituţia a promis reformă. Deşi avea aceste probleme de integritate, Petcu a mai deţinut şi în trecut aceeaşi funcţie în ICR, iar înainte de asta, a fost secretar de stat în Ministrul Culturii. În anul 2018, Petcu a fost alegerea PNL pentru Consiliul de Administraţie al TVR.