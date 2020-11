„Institutele de cercetare au o conducere îmbătrânită”. Scrisoare deschisă a cercetătorilor Ad Astra

Cercetătorii atrag atenţi în document că 5 directori de la tot atâtea institute au vârsta de 80 de ani, iar unul chiar 90.

~Printre cauzele situaţiei îngrijorătoare a cercetării ştiinţifice din Romania se afla cu siguranta lipsa unor masuri energice de reforma pe termen lung a sistemului, lipsa unor specialişti competitivi pe plan internaţional in multe domenii, cat si insuficienta numerica a tinerilor implicaţi in activităţile de cercetare”, se spune în document.

În strânsă corelaţie cu aceasta situaţie dificilă este faptul ca institutele de cercetare din România au o conducere îmbătrânită, cu efect direct asupra accesului tinerilor cercetători la aceste poziţii de conducere, având de asemenea un impact negativ asupra performantelor ştiinţifice ale unor institute.

”Astfel, aproape 20% din directorii generali ai celor 49 Institute Naţionale de Cercetare si Dezvoltare (INCD) aveau vârste peste pragul de pensionare la începutul acestui an. La fel de alarmant este faptul ca o pondere însemnată din directorii generali ai INCD-urilor sunt de mai mult de doua mandate in funcţii de directori generali. Situaţia este însă cu mult mai îngrijorătoare la institutele de cercetare ale Academiei Romane (AR). Într-adevăr, conform datelor accesibile de pe Internet, la cele 50 institute, 27 directori au depăşit cu mult vârsta de pensionare, in timp ce 21 directori au peste 2 mandate la activ. Printre aceste „recorduri” se incadrează si un număr de 5 directori care au depăşit 80 ani (unul chiar 90!), cei mai „longevivi” fiind 3 directori care de trei decenii ocupa aceasta poziţie. Alţi 4 dintre cei 21 sunt directori de o perioada cuprinsa intre 21-25 ani”, potrivit aceleiaşi surse.

Trebuie menţionat si faptul ca păstrarea in poziţia de directori a unor persoane mai mult de doua mandate si/sau peste vârsta de pensionare contravine reglementarilor in vigoare. Astfel, HG nr.576/2016 si Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a INCD aprobata prin HG nr.637/2003, stipulează la art.11, alineat (3) si (7) din Normele metodologice ca directorii generali pot avea cel mult 2 mandate succesive a câte 4 ani, care însă nu pot depăşi data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. In ceea ce priveşte institutele de cercetare ale AR, Statutul AR specifica la Art.40 alineatele (1) si (2) ca numirea directorilor institutelor si centrelor de cercetare ale AR se face de către Prezidiul AR pe o perioada de 4 ani. Ţinând cont ca Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (Legea 319/2003, Art.36 alineatele (1) si (2)) specifica faptul ca cercetătorii ştiinţifici de grad I pot desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare după împlinirea vârstei legale de pensionare însă doar prin aprobarea anuala a Consiliului Ştiinţific, rezulta ca atribuţiile de director încetează odată cu atingerea vârstei de pensionare (Prezidiul AR nu poate numi o persoana ca director pe 4 ani, de vreme ce validarea menţinerii in activitate a persoanei respective este atributul Consiliului Ştiinţific). De asemenea, subliniem ca nu exista nicio reglementare care sa excepteze membri AR de la aceste restricţii privind vârsta, respectiv numărul de mandate ca directori.

~Suntem convinşi ca unii dintre directori sunt cercetători valoroşi, care si-au îndeplinit cu profesionalism rolul de conducere. Cu toate acestea, trebuie luat in considerare faptul ca menţinerea in funcţie a unui director peste vârsta de pensionare si/sau mai mult de doua mandate nu numai ca încalcă reglementările actuale, dar blochează ascensiunea la aceste poziţii de conducere a unor cercetători mai tineri, cu idei si principii noi si cu un surplus de energie.~

Prin urmare, Asociaţia „Ad Astra” solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cât şi Academiei Române următoarele:

Lansarea de concursuri pentru ocuparea poziţiilor de director general (INCD), respectiv director (institute de cercetare ale AR), la toate institutele in care actualii directori fie au depăşit vârsta de pensionare, fie au mai mult de doua mandate ca directori.

Admiterea la concursurile care se vor lansa de acum înainte, exclusiv, a candidaţilor care nu depăşesc vârsta de pensionare la sfârşitul mandatului de director si care nu au avut înainte mai mult de un mandat de director. Aceste restricţii, nu trebuie să impieteze în niciun fel exigenţele legate de excelenţa profesională şi managerială a candidaţilor. Încurajarea cercetătorilor tineri si valoroşi din diaspora/strainatate sa aplice la aceste concursuri pentru poziţii de conducere (director, director adjunct, director ştiinţific, etc.) si, in general, încurajarea participării mai multor candidaţi pentru o poziţie de director, ar creste considerabil şansa alegerii in final a unor candidaţi merituoşi.

Considerăm că aceste măsuri vor avea un efect major asupra revigorării activităţii de cercetare a institutelor respective. Credem, de asemenea că, prin aprobarea acestor masuri, MEC si AR îşi vor demonstra deschiderea lor spre o reformă reala a cercetării, de susţinere a tinerilor si, in acelaşi timp, se vor delimita de orice forma de conservatorism.