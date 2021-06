Digital Nation anunţă lansarea programului de Burse Generaţia Tech. Braşov e primul oraş care oferă 100 de burse de formare în IT

În prezent, Bursele Generaţia Tech sunt disponibile exclusiv pentru locuitorii din Zona Metropolitană Braşov, unde Digital Nation, împreună cu Agenţia Metropolitană Braşov şi Primăria Municipiul Braşov, a deschis înscrierile la cele 100 de locuri gratuite din programul naţional Generaţia Tech. Locurile subvenţionate sunt destinate tinerilor, dar şi adulţilor aflaţi în căutare de formare, specializare şi chiar reconversie profesională în domenii cheie din IT.



Bursele Generaţia Tech oferă formare şi specializare gratuită în Competenţe digitale, Digital marketing, Dezvoltare web - nivel începător sau intermediar, Java şi FullStack Javascript. Cursurile sunt intensive, durează 4 luni, se desfăşoară exclusiv online, după un program flexibil, şi sunt susţinute de mentori români practicieni în companii IT de renume. Cursurile Generaţia Tech încep pe 15 septembrie 2021, iar pe plan naţional sunt disponibile peste 1.000 de locuri cu bursă, gratuite pentru cursanţi.

,,Dragi tineri braşoveni! Mă bucur că Braşovul este partener în cadrul proiectului Generaţia Tech, proiect care este despre dezvoltarea de competenţe digitale, competenţe cerute la ora actuală pe piaţa muncii, cum ar fi programare web sau web development. Cursurile desfăşurate în cadrul proiectului Generaţia Tech sunt acum deschise pentru înscrieri, iar noi oferim tinerilor din zona metropolitană Braşov 100 de burse care acoperă integral valoarea acestor cursuri. Înscrieţi-vă pe site-ul generaţia tech”, a declarat primarul Municipiului Braşov, Allen Coliban.

Bursele Generaţia Tech sunt disponibile exclusiv pentru locuitorii din Zona Metropolitană Braşov, respectiv din Municipiul Braşov, Municipiul Săcele, Municipiul Codlea, oraşul Râşnov, oraşul Ghimbav, oraşul Predeal, oraşul Zărneşti, comuna Sânpetru, comuna Hărman, comuna Prejmer, comuna Tărlungeni, comuna Bod, comuna Hălchiu, comuna Cristian, comuna Feldioara, comuna Vulcan şi comuna Budila.

Cei care doresc să aplice la burse trebuie să aibă domiciliul în zona Metropolitană Braşov, să aibă cunoştinţe minime de limba engleză şi să aplice online până pe 12 septembrie 2021 la adresa www.generatiatech.ro/Brasov/

,,Pandemia ne-a demonstrat tuturor cât de important e să poţi să te adaptezi la schimbare. De aceea, investim în tinerii noştri, pentru a fi mai pregătiţi în era digitală, dar şi în adulţii care îşi doresc să devină programatori juniori şi, de ce nu, să facă reconversia către domeniul digital. Mizăm pe educaţie continuă şi aşa încercăm să reducem migrarea forţei de muncă şi să ajutăm şi mediul de afaceri local să se digitalizeze sau să se extindă în domenii de viitor“, a precizat Dragoş David, Directorul General al Agenţiei Metropolitane de Dezvoltare Durabilă Braşov.

Programul Generaţia Tech este răspunsul Digital Nation la nevoile de digitalizare ale României, o ţară în care doar 29% din populaţie are competenţe digitale de bază şi doar 7% din populaţie a participat la un program de training sau educaţie continuă, ceea ce face ca ţara noastră să fie pe ultimul loc în Europa în termen de index de digitalizare, conform raportului de ţară McKInsey, Rise of the Digital Challengers (2019).

După un program pilot implementat cu succes la începutul anului 2021 în parteneriat cu Primăria Capitalei şi Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, prin care sute de tineri au beneficiat de cursuri intensive de specializare în competenţe digitale şi programare, Digital Nation a decis să extindă programul de burse printr-un amplu parteneriat de colaborare cu Consilii Judeţene şi primării din ţară. Colaborarea cu primăriile a venit firesc, prin intermediul Atelierelor de angajabilitate din programul Generaţia Tech, prin care absolvenţii programului sunt ajutaţi să obţină internship-uri sau joburi la angajatori locali, în timp ce beneficiarii primei serii de burse subvenţionate au fost cei care au validat modelul de colaborare:

“Acest curs m-a ajutat să pun bazele unui portofoliu de lucrări care îmi va fi foarte util pentru o eventuală angajare în IT, aşa că apreciez foarte mult iniţiativa primăriei de a oferi aceste oportunităţi gratuite tinerilor aflaţi în căutarea unor noi provocări, mai ales în pandemie, când mulţi dintre noi au fost nevoiţi să se reinventeze profesional” spune Alexandra Arici - 35 de ani - editor de conţinut şi jurnalist, din Bucureşti, bursier Generaţia Tech 2021