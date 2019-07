Admitere 2019. Meseriile cel mai bine plătite din România. Cât contează voluntariatul pentru un loc de muncă

Concret, salariul mediu al unui manager IT poate ajunge la 2.400 de euro pe lună, în timp ce un specialist IT câştigă aproximativ 1.500 de euro pe lună, arată un studiu făcut de Brainspotting, IT&C Talent Map. Potrivit sursei citate, un junior din domeniul IT poate câştiga, pe parte de calitate, 1.300 de euro, în timp ce pe parte de Software, leafa sa ajunge la 1.562 de euro.

Un administrator de reţea, junior, are între 700 şi 1.100 de euro, notează sursa citată.

De cealaltă parte, seniorii sunt cel mai bine plătiţi. De pildă, salariul unui senior pe parte de calitate ajunge la 4.000 de euro pe lună, în timp ce un Software developer poate câştiga, lunar, 5.000 de euro, potrivit clasamentului. „Locurile de muncă mai bine plătite sunt cele care au legătură cu creativitatea şi cu domeniul IT-ului. Pot fi locuri de muncă din zona de marketing, publicitate, grafică, dar care să aibă tangenţă cu această parte tehnologică şi, în speţă, cu folosirea softurilor sau limbajelor de programare pentru cei din IT. Cei care vor merge către facultăţi de profil din zona aceasta vor avea şanse să câştige mai repede mai mulţi bani în comparaţie cu alţii din alte domenii”, a explicat, pentru „Adevărul”, Gabriel Chicioreanu, specialist în recrutare.

De ce sunt vânaţi cei din IT

Chiar dacă înainte, cei care absolveau IT-ul aveau tendinţa de a pleca în străinătate, lipsa de forţă de muncă şi ofertele foarte bune făcute de companiile din România îi determină pe aceştia să rămână în ţară şi să nu mai plece la fel de mult ca acum câţiva ani. „Cei din IT sunt foarte vânaţi, sunt într-un domeniu care are aplicabilitate în diverse domenii de activitate. Pentru un tânăr student care lucrează în domeniul IT şi cunoaşte atât aspecte teoretice, cât şi practice, salariul poate să meargă de la 800 de euro în sus. Pentru un absolvent, salariul poate ajunge chiar şi la 1.000 - 1.500 de euro. Mai nou, în domeniul IT-ului poţi să lucrezi în sistem remote, să fii pe o plajă, să fii acasă sau la birou şi să lucrezi pentru un partener din Statele Unite ale Americii, China, Australia. Şi atunci, în acest domeniu nu mai este neapărat nevoie de deplasare. Eu consider că sunt multe companii în România care au nevoie de salariaţi în zona IT”, a completat Chicioreanu.

Ingineria, alt domeniu bine plătit

Ingineria este un alt domeniu bine plătit. Salariul pentru un inginer debutant începe de la 650 de euro şi poate ajunge la 1.800 - 2.000 de euro. „Domeniile inginereşti sunt destul de bine plătite pentru că sunt puţini tineri care se mai duc către aceste profesii şi atunci angajatorii caută astfel de absolvenţi”, a mai spus specialistul în piaţa muncii. Alte domenii căutate şi bine plătite vor fi economic, relaţii publice şi comunicare, marketingul şi vânzările, dar şi domeniul outsourcing. Spre exemplu, marketingul este unul dintre domeniile în care se înregistrează cele mai mari salarii. Un director de marketing câştigă 1.476 de euro pe lună. În ceea ce priveşte vânzările, candidaţii juniori pot primi 600 de euro pe lună, în timp ce juniorii din marketing câştigă un salariu de 613 euro, pentru început. ;

Care vor fi joburile viitorului

Un studiu recent făcut de Busines Insider arată şi care vor fi cele mai bine plătite joburi ale viitorului. Hacker etic este un astfel de job, care se adresează persoanelor cu o foarte bună pregătire în domeniul ciberneticii. Aceştia depistează eventualele probleme existente la măsurile de securitate. În ceea ce priveşte jobul de statistician, se pare că şi acesta va fi la mare căutare şi va fi remunerat pe măsură. Potrivit sursei citate, statisticienii se ocupă de analiza consecinţelor financiare ale riscurilor pentru companiile de asigurări, bănci, firme de consultanţă. De asemenea, o altă meserie de viitor, conform clasamentului, este cea de front-end developer, responsabil de ceea ce vedem online. Aceştia au nevoie, pe lângă cunoştinţe tehnice, şi de idei şi viziuni despre ceea ce va funcţiona cel mai bine pentru un utilizator online.

Cât contează voluntariatul şi programele non-formale

Voluntariatul şi implicarea în programele non- formale cântăresc tot mai mult în ochii angajatorilor. Aşa susţin specialiştii în recrutare, care le recomandă tinerilor să se implice în organizaţii neguvernamentale în timpul facultăţii. Astfel, arată experţii, aceştia au şanse mai mari de a fi selectaţi pentru interviuri şi chiar pentru diverse poziţii în companiile multinaţionale, şi nu numai.

În ultimii ani, companiile pun accent pe abilităţile practice ale viitorilor candidaţi, chiar dacă aceştia se află la început de drum. Spre exemplu, cei care demonstrează că au avut capacitatea de a duce la bun sfârşit un proiect, ca şi voluntari, cei care au gestionat bugete, sunt preferaţi celor cu un sertar de diplome.

„Aceste programe de voluntariat sunt importante şi contează extrem de mult din două perspective. În primul rând, tânărul care se implică în astfel de activităţi îşi dezvoltă nişte competenţe ce îi sunt necesare ulterior, indiferent de domeniul de viaţă, cum ar fi socializarea, relaţionarea, lucrul în echipă şi aşa mai departe. În echipe, tinerii pot avea mai multe roluri: atât de lideri, cât şi de executanţi. Făcând voluntariat, îşi pot da seama ce li se potriveşte cel mai mult”, a declarat, pentru „Adevărul”, Gabriel Chicioreanu, specialist în recrutare.

Pe de altă parte, completează specialistul, aceste activităţi de voluntariat sunt importante pentru că angajatorii din viitoarea piaţă a forţei de muncă vor să vadă dacă un tânăr s-a implicat pentru a se dezvolta, înainte de a-l angaja. „Şansele ca cei care fac voluntariat să se angajeze sunt mai mari, pentru că aceste programe fac diferenţa între un tânăr implicat şi un tânăr neimplicat”, a completat specialistul.

Competenţa probată prin practică

Mai exact, experţii consideră că studenţii care s-au implicat în organizaţii neguvernamentale se pot integra mai uşor într-o echipă, au iniţiativă şi pot produce rezultate, mai rapid decât ceilalţi. Totodată, aceşti tineri sunt preferaţi de companii pentru că demonstrează în ochii angajatorilor că îşi asumă diverse responsabilităţi. „În cazul lor, competenţa este probată prin practică. Dacă au derulat un proiect, dacă au atras sponsori, dacă au gestionat sume importante de bani se sporesc şansele de angajare. Aceşti tineri demonstrează că au un potenţial înalt şi că sunt oameni cu iniţiativă, care vor să se concentreze şi asupra altor activităţi decât cele legate strict de învăţământ”, spune şi Mihaela Feodorof, fondatorul YourWay Counseling.

Recunoscut ca vechime în muncă

Un avantaj e faptul că, în prezent, voluntariatul e recunoscut ca experienţă profesională în muncă. Asta pentru că, începând cu 2014, s-a dat o lege în acest sens. Practic, tinerii care fac voluntariat pot încheia un contract cu ONG-ul în care fac diverse activităţi, iar timpul respectiv este considerat experienţă în câmpul muncii, ceea ce constituie un avantaj pentru aceştia. „Sunt tineri care se trezesc că au terminat anii de facultate, nu fac nimic în acest interval, şi apoi se întreabă de ce companiile din România nu-i angajează. Uneori este mai comod să stai acasă decât să te implici. Spre deosebire de anii anteriori, tinerii din România au început, încetul cu încetul, să fie implicaţi în organizaţii şi să facă voluntariat. O parte dintre cei din universităţi sunt implicaţi în organizaţii studenţeşti, altă parte e implicată în organizaţiile non-profit. Au început chiar şi liceenii să se orienteze spre voluntariat şi să facă practică, inclusiv din timpul liceului, în diverse instituţii”, a conchis Chicioreanu.

Beneficiile voluntariatului

Potrivit acestuia, un recrutor se uită aproximativ şase secunde pe un CV. Prin urmare, este esenţial ca în document să existe menţionate abilităţile-cheie ale potenţialului candidat. Experţii au conturat şi o serie de beneficii ale voluntariatului în rândul tinerilor. În primul rând, ei vorbesc despre impactul asupra comunităţii, menţionând că voluntarii pot ţine unită o comunitate. Totodată, e o modalitate prin care tinerii îşi pot face noi prieteni, care să aibă iniţiativă, aceleaşi valori şi interese comune cu ei. Activităţile din organizaţii pot da mai multă încredere celor care fac voluntariat şi, în final, experienţă în

lucrul cu oamenii.

