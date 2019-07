UPDATE Titularizare 2019. Dascălii află astăzi notele la examen. S-au afişat rezultatele

Emoţii pentru dascălii care astăzi aşteaptă rezultatele examenului de titularizare, după ce, pe 17 iulie, au susţinut examenul. Noutatea pe care a adus-o anul acesta examenul de angajare pe perioadă nedeterminată într-o şcoală a fost intrarea în proba scrisă a celor mai mulţi absolvenţi de facultate din promoţia curentă, din ultimii 9 ani. Marţi s-au afişat primele rezultate. Contestaţiile pot fi depuse tot marţi, până la ora 21.00, dar şi miercuri până la ora 15.00, la sediile inspectoratelor şcolare judeţene. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site în data de 30 iulie.

Ministrul Educatiei, a anunţat recent, în cadrul unei conferinţe de presă, că 24 de profesori dintre cei care absolvit facultatea în anii trecuti au fost prinşi în timp ce încercau să copieze la proba scrisa.

„În legatură cu examenul de titularizare a profesorilor, pot să vă spun că din promoţia de absolvenţi din acest an s-au prezentat 87% - se înscrisesera 4.682 de absolvenţi de facultate 2019 si s-au prezentat 4.068 dintre ei, deci o proporţie mai mare. Ceilalţi au avut o prezenţă mai joasă – de 85%. S-au inscris 27.685 de candidati, s-au prezentat 23.572 de candidati. Daca ne uitam comparativ la cei care s-au înscris în examenul de Titularizare ţi provin din serii anterioare, faţă de cei care provin din această serie, o sa constatam ca si prezenţă, dar şi faptul că la seria aceasta nu a fost nicio tentativă de fraudă, în timp ce in partea cealalta am avut 24 de tentative si sigur au fost scoşi din examen. (…) Aici aş putea să fac comparaţia acum: prezenţă mai bună la cei care provin din seria aceasta şi lipsa tentativei de fraudă şi fără îndoială că este o chestiune pe care trebuie să o apreciem", a afirmat demnitarul.