Sorin Cîmpeanu: „Aş vrea să sperăm cu toţii că examenele naţionale ne vor prinde într-o perioadă când nu vor fi localităţi în carantină”

Sorin Cîmpeanu a vorbit, sâmbătă seară, la Antena 3, despre ordinul care vizează organizarea activităţii în şcoli.





”Este permisă prezenţa fizică, indiferent de scenariu, atât pentru evaluările de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a cât şi pentru simulările examenelor naţionale”, a declarat Sorin Cîmpeanu.





Prezenţa fizică este permisă până la o rată de infectare de 6 la mie.





”La peste 6 la mie, întreaga localitate intră în carantină, se suspendă orice activitate, inclusiv cele didactice. (…) Aş vrea să sperăm cu toţii că examenele naţionale ne vor prinde într-o perioadă când nu vor fi localităţi în carantină", a mai spus ministrul Educaţiei.





Acesta a prcizat că, dacă vor fi localităţi în carantină, se vor găsi soluţii.





”Pentru predictibilitate, am decis că examenele se vor ţine la datele stabilite. Pentru relevanţă, am decis că se vor ţine cu prezenţă fizică (...) am adaptat tematica de examen. Pentru zonele care ar putea să fie în carantină, cu siguranţă vom găsi soluţii în interesul elevilor. Este prematur şi îmi place să sper că în vară, când se vor susţine examenele naţionale, nu vom avea localităţi în carantină”, a mai declarat ministrul.