Povestea Andreei Bindea, elevă pasionată de programare: „Şi fetele îşi pot dezvolta latura de gândire logică pentru a învăţa programare“

Bindea Andreea-Cristiana (14 ani) este elevă a Colegiului Naţional ,,Petru Rareş” din Bistriţa-Năsăud şi este pasionată de desen, citit, chitară şi fotografie. O altă mare pasiune a sa este programarea, pe care a descoperit-o în urmă cu un an, pe când fratele său mai mare, student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, făcea lecţii online cu profesorul său de informatică „Mi se părea foarte interesant când îi auzeam pe colegii lui cum veneau cu idei în a rezolva problema şi părea mai interactiv faţă de alte ore. A început să-mi placă acest domeniu pentru că e ceva diferit, interesant, şi mi se pare că e de ajutor dacă vrei să înveţi să programezi“, povesteşte Andreea.

Tot fratele este cel care o încurajează să caute activităţi şi programe care să o ajute în procesul de învăţare. Deşi face informatică la şcoală, spune că lecţiile i se par prea uşoare. Aşa a decis să se înscrie în programul SuperCoders, iniţiat de Orange România împreună cu Simplon România, unde copii cu vârste între 10 şi 14 ani participă la ateliere online de învăţare a limbajelor mai simple de programare. „Personal, acum mi se par mai uşoare orele de la şcoală, participând la concurs şi ştiind lucrurile de bază. Îi pot ajuta şi pe colegii mei să înţeleagă mai bine. Cred că mi-ar fi fost de ajutor dacă aş fi făcut lecţiile înaintea concursului, dar mi-a plăcut şi provocarea de a căuta singură soluţii pentru înscrierea în concurs“, ne-a povestit Andreea.

Cum a aflat de SuperCoders

A aflat de SuperCoders după ce fratele său, care urmărea conţinutul celor de la Creative Monkeyz, s-a gândit că ar fi o idee bună să o încurajeze să se înscrie. „Pentru înscrierea în concurs trebuia realizat un proiect în limbajul de programare Scratch şi auzisem de el. Deşi fratele meu nu ştia să-mi dea foarte multe detalii, mi s-a părut o idee bună să particip la ateliere“, ne-a spus adolescenta.

Andreea povesteşte că după ce a primit email-ul de confirmare a fost entuziasmată gândindu-se câte lucrurui noi urma să înveţe. „Pe lângă ce am învăţat legat de Scratch, mi-a plăcut să văd cu ce idei noi au venit ceilalţi participanţi. Am învăţat cum să animez, cum să desenez în Aseprite şi cum să le pun în Scratch. Prima dată am descoperit lucrurile de bază în platformă, iar după m-am uitat la video-uri pe YouTube pentru a descoperi mai multe despre aplicaţie. Am învăţat să fac desene pentru fiecare mişcare mai mică a personajului şi, combinându-le, să redau senzaţia de mers.“

Andreea a fost unul dintre cei 50 de câştigători ai Concursului naţional SuperCoders. Anul acesta, la concurs au participat peste 320 de copii din întreaga ţară, iar primii 50 clasati au beneficiat de cursurile Academiei SuperCoders unde, alături de trainerii Simplon România, au aprofundat domeniul programării. Pentru că participarea a constat în sarcina de a-l ajuta pe eroul Coder să-şi încheie misiunea cu succes, Andreea a construit o aplicaţie care să-i vină în ajutor. „Coder trebuia să fie în două locuri în acelaşi timp. Trebuia să ajute oamenii de pe Pământ, pentru

că nu mai era semnal, dar şi să o găsească pe Selendis, prinţesa de pe planeta Aiur - în povestea mea. Rezolvarea la această problemă a fost să se ducă la un vechi prieten de ai lui, să îl ajute să-şi facă o clonă ca să poată să fie în două locuri în acelaşi timp. Zis şi făcut, Coder s-a dus să o salveze pe prinţesă din mâinile Piticilor care au răpit-o pentru a se răzbuna că au fost izolaţi pe Planeta lor şi clona lui a rezolvat problema de pe Pământ. Aproape totul a fost desenat de mine tip pixel art, la fel şi animaţiile, iar pe fundal am folosit muzică“.

Crearea acestei aplicaţii a ajutat-o pe Andreea să fie printre participanţii Academiei online SuperCoders, un modul avansat oferit ca premiu primilor 50 de copii care au câştigat Concursul naţional.

Academia SuperCoders, dedicată micilor creatori de noi universuri

Ajuns la cea de-a VII-a ediţie, proiectul este dedicat copiilor cu vârste între 10 şi 14 ani din toată ţara, pasionaţi de tehnologie. Mai mult decât simpli consumatori, prin învăţarea limbajelor de programare aceştia se pot transforma în creatori de noi universuri, în lideri care au viziunea proiectului pe care şi-l doresc.

Timp de 12 săptămâni, copiii au primit acces la o platformă online şi, ghidaţi de către traineri, au învăţat un nou limbaj de programare, mai complex decât cele cele învăţate în atelierele din prima etapă.

„Academia mi s-a părut mai dificilă decât atelierele sau ceea ce am făcut până acum. Am învăţat Python cu ajutorul cursurilor de pe platforma Tynker şi a trainerilor Simplon. În fiecare săptămână primeam un curs nou pe Tynker, care dura la început câte o oră să le termin, iar în ultimele săptămâni am realizat jocuri precum Snake, Frogga şi Tretis, la care am stat ore întregi să le rezolv. Tot săptămânal ne întâlneam cu toţii pe Zoom şi puneam întrebări din lecţii sau le rezolvam împreună. Mi-a plăcut că făceam şi alte activităţi precum SuperCoders au talent, Seara de Lectură sau când venea un invitat special şi ne povestea despre viaţa lui sau răspundea la întrebările noastre.”

Nu este un secret că programarea nu se învaţă uşor, însă Andreea recomandă celor care vor să meargă pe acest drum să aibă răbdare în procesul de asimilare a informaţiei. „Pentru oricine şi-ar dori să se apuce de programare, Scratch este o platformă bună pentru începători pentru că e uşor de înţeles. Poţi face şi jocuri şi poţi să creezi diverse poveşti. Dar, deşi este o platformă uşor de folosit şi are o grămadă de personaje, mi s-a părut dificil să gândesc tot proiectul în ansamblu. De fiecare dată când se schimba cadrul, trebuia schimbat fundalul, unele personaje să apară, iar altele să dispară.“

Tehnologia şi impactul asupra vieţii oamenilor

Adolescenta este de părere că tehnologia nu poate fi catalogată ca fiind un factor pozitiv sau negativ, ci că alegerea modului în care o folosim poate determina impactul acesteia în vieţile oamenilor. „Pe unii îi afectează mai tare, ajungând chiar să nu mai aibă viaţă socială, să nu mai interacţioneze cu oamenii în realitate, dar în cele mai multe dintre cazuri, tehnologia îi ajută să facă lumea un loc mai bun.“ Andreea crede că în viitor fabricile vor polua mai puţin şi, datorită tehnologiei, se vor găsi soluţii care să filtreze mai bine deşeurile ce ies din fabrici şi se scurg în

ape sau poluează aerul. „Cred că în viitor or să fie şi mai multi roboţi, de exemplu în fabrici, ca să înlocuiască oamenii şi oamenii să facă lucruri care necesită mai puţină forţă fizică.“

Întrebată ce schimbări ar aduce la nivelul planetei dacă ar putea controla evoluţia tehnologiei, Andreea ne-a spus că ar încerca să creeze roboţi care să strângă cât mai multe gunoaie pentru a nu mai fi atât de poluată planeta. „Cred că poluarea e un subiect foarte important şi trebuie să învăţam să ne folosim de tehnologie pentru a proteja mediul înconjurător“.

Chiar dacă nu s-a hotărât încă ce traseu profesional ar alege, ne-a povestit că se gândeşte să înveţe UX design. Fiind pasionată şi de desen, i-ar plăcea să facă design pentru diferite aplicaţii. Este un gând relativ recent care a apărut după ce a realizat că îi place mai mult să deseneze personaje şi mai puţin să se gândească la cod. „Cred că e o posibilitate care o să-mi îmbine pasiunile, iar în felul acesta aş putea să lucrez în ceea ce îmi place.“

Ideea de a-şi îmbina pasiunile a fost şi mai bine conturată după ce a ascultat povestea programatorilor care au fost vorbit la Academia online SuperCoders. Una dintre invitate a reuşit să o convingă că IT-ul este un domeniu potrivit pentru fete, iar impactul a fost cu atât mai mare cu cât amândouă aveau în comun pasiunea pentru programare şi desen. Programatoarea a fost ghidată, initial, spre arhitectură, deşi îşi dorea să se axeze pe animaţii şi jocuri. Astfel a fost descurajată de cei din jur pentru care nu vedeau un viitor în alegerea sa, considerând arhitectura o alegere mai sigură.

Din fericire nu este cazul Andreei, care ne-a povestit că părinţii o încurajează în a-şi urma visul, iar fratele o susţine activ în demersul de a învăţa programare. „Cred că o carieră în domeniul IT este potrivită pentru fete pentru că şi ele îşi pot dezvolta latura de gândire logică pentru a învăţa programare.“, a concluzionat Andreea.

Pregătirea elevilor pentru meseriile viitorului

Întrebată cum crede că ar trebui să se pregătească elevii de azi pentru meseriile de mâine, adolescenta recomandă încercarea cât mai multor domenii pentru a-şi dea seama ce le place să facă şi ce nu. Iar dacă s-au hotărât că programarea este drumul pe care vor să-l urmeze, să înceapă cât mai devreme pregătirea. „Să caute lecţii şi cursuri şi să încerce să le facă singuri. Să caute Academii sau programe, cum am găsit eu SuperCoders, sau filmuleţe pe YouTube – multe sunt interesante.“

Adolescenta se gândeşte să participe din nou la Concursul naţional SuperCoders

Andreea ne-a surprins plăcut pe finalul interviului când a spus că se gândeşte să participe şi la ediţia următoare pentru că acum se simte mult mai pregătită şi ar fi mult mai responsabilă cu timpul. Ca mesaj pentru elevii care ar vrea să se înscrie la o ediţie viitoare SuperCoders, spune că le-ar recomanada să se gândească la ce le place să facă, nu doar la coding. „De exemplu, cum a fost şi cazul meu, dacă le place să creeze şi să animeze, să încerce să îşi exerseze abilităţile la concurs. E fain că faci tu personajele! O animaţie e compusă din mai multe cadre, iar personajele sunt în mişcare. Te ţine prins acolo şi ai o grămadă de variante să le mişti“, a mai povestit Andreea.

Interviu realizat in colaborare cu Orange Academia SuperCoders