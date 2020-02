Monica Anisie, candidată pentru Ministerul Educaţiei, audiată în comisia de specialitate din Parlament LIVE TEXT

La ora 14:00 a început audierea în faţa comisiilor de specialitatea a Monicăi Anisie.



„Vă mulţumesc că mi-aţi dat ocazia să vin din nou în faţa dumneavoastră, la trei luni după preluarea mandatului”, a precizat Anisie. Aceasta prezintă raportul din cele 3 luni.





I„mediat ce am ajuns la conducerea ministerului, am realizat ceea ce v-am promis când am fost audiată în comisie. am aprobat, prin ordin de ministru, manualele restante pentru a asigura livrarea acestora într-un timp cât mai scurt către elevii de clasa a VII-a. Apoi, am demarat procedura de realizare a manualelor pentru elevii de clasa a VIII-a care încep anul şcolar în 2020”, a mai spus candidata.





Anisie precizează şi că a luat măsuri pentru profesori. „Am declanşat debirocratizarea din sistemul preuniversitar. Am considerat că este necesară debirocratizarea activităţii cadrelot didactice pentru a avea un act educaţioanl de calitatea, întrucât profesorii se plând că sunt împovăraţi de hârtii”, a precizat Anisie. „Mi-am propus să degrevez profesorii de sarcinile administrative”. Aceasta a precizat că a construit un grup de lucru interdisciplinar pentru debirocratizarea sistemului.