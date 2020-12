Educaţia, singura rezolvare a problemelor din România. Alexandru Rafila este „pentru redeschiderea şcolilor primare”

Alexandru Rafila a criticat modul în care a fost organizată şcola online în România, declarând că îi este frică de consecinţele abordărilor luate în acest sens.

„Noi nu am făcut nimic toată vara ca să organizăm şcolile pentru acest tip de educaţie online. Aceşti copii, cu excepţia a vreo cinci săptămâni, în anul 2020, nu au făcut şcoală faţă în faţă. Pentru că s- a închis şcoala întâi în starea de urgenţă, au mai fost un simulacru de şcoală două săptămâni, până la începutul lui iunie, acum am avut cinci săptămâni de şcoală şi copiii nu s-au întâlnit unii cu alţii, nu s-au întâlnit cu profesorii. Mie îmi e foarte frică de consecinţele acestei abordări, care nu e recomandată de nimeni, este patent românesc”, a declarat Rafila.

Rafila: „Cel puţin în şcolile primare au fost deschise în toate ţările din UE„

„Şi acuma ni se dă Germania care închide şcolile, le închide cu două zile mai repede, adică le închide miercuri, în loc să le închidă vineri, or ăsta nu e un exemplul, ăsta de fapt îmi arată că oamenii au fost responsabili şi pe de o parte au organizat sistemul de învăţământ încât să reducă posibilitatea transmiterii infecţiei cu noul coronavirus şi pe de altă parte au organizat încât să existe un acces la acest învăţământ. O gândire mai serioasă trebuia să se ducă inclusiv la dezvoltarea unui soi de aplicaţii de televiziune care să fie accesibile peste tot în ţară şi care să fie dedicate învăţământului la distanţă. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat.” a declarat Alexandru Rafila.

El acuză că Ministerul Educaţiei nu a luat măsurile necesare în ciuda unor sfaturi pe care i le-ar fi dat ministrului sănătăţii, Monica Anisie.

„Pasivitatea de la Ministerul Educaţiei eu nu am înteles-o. Am discutat chiar cu doamna ministru Anisie, la luna începutul lunii iunie, dânsa m-a rugat să îi dau câteva sfaturi, eu i le-am dat şi lucrurile au rămas cum ştiţi şi dumneavoastră. (...) Atunci am sfătuit-o multe lucruri pe doamna Anisie, începând cu modul de organizare a infrastructurii şcolare, dânsa a fost destul de ezitantă, mi-a spus că nu este atribuţia Ministerului Educaţiei ci a autorităţilor locale. Astea sunt lucruri pe care nu le înţeleg, pentru că atunci când îţi asumi sa fii ministru, să coordonezi un un domeniu, chiar dacă sunt elemente care sunt şi în responsabilitatea altora, nu înseamnă că tu nu trebuie să te implici să le coordonezi şi să le urmăreşti finalizarea, pentru că lipsa asta de predictibilitate în acţiune este foarte periculoasă, mai ales dacă discutăm despre copii şi despre formarea lor.„ a explicat Rafila.

Medicul Alexandru Rafila a a avertizat că în contextul şcolii online, „copii sunt foarte afectaţi „ din punct de vedere psiho-social„ şi „ lipsa activităţii fizice îi poate marca foarte, foarte serios”

Pentru redeschiderea şcolilor primare

Întrebat dacă în eventualitatea în care va fi ales prim-ministru, o să militeze pentru deschiderea şcolilor, a afirmat că ar fi pentru redeschiderea şcolilor primare.

"Absolut, pentru deschiderea şcolilor primare, pentru că există studii foarte serioase care arată că toţi aceşti copii cu vârsta de până la 10 ani, dacă le oferi condiţii care să evite transmiterea, să minimalizeze transmiterea, îşi pot desfăşura activitatea fără probleme. De fapt s-a şi văzut că în cele 5-6 săptămâni de activitate, sub 1% din copii şi sub 1% dintre profesori s-au îmbolnăvit cu noul coronavirus. Deci e clar că nu exista un impact asupra evoluţiei pandemiei, deci e clar că şcolile primare cel puţin, trebuie redeschise. Lucrul acesta are şi un foarte bun impact economic, pentru că unul dintre părinţi în loc să stea cu copilul acasă, merge şi lucrează. Dar nu se poate face lucrul acesta decât dacă te gândeşti puţin mai departe şi corpul programului unde copilul poate să şi mănânce, adică şcoala trebuie să devină o a doua casă a copilului, nu poate să devină doar un spaţiu în care el vine şi pleacă şi care pentru el nu reprezintă şi din punct de vedere emoţional o zonă agreabilă şi în care merge cu plăcere pentru că se întâlneşte cu colegii lui, poate să mănânce ceva, se poate odihni, se poate relaxa şi cred că lucrul ăsta se poate face.” a mai adăugat medicul Alexandru Rafila.

Întrebat cum consideră că îi putem feri pe copii infectări, Rafila a declarat că prin programe inteligente, acuzând că actaualul Guvern nu a înţeles corect cum ar trebui aplicat modelul celor trei scenarii.

„Îi ferim prin programe inteligente, de exemplu acest sistem care la noi a fost definit în scenariul galben ca fiind un sistem mixt în care două săptămâni veneau unii la şcoală şi două săptămâni veneau ceilalţi, de fapt nu la asta se referă, dar probabil că nu a existat o înţelegerea exactă a acestui concept. Se referă la ce materii facem online şi ce materii facem la şcoală, e mult mai important. Adică există materii care se pretează pentru învăţământul online, există materii interactive unde trebuie să fii prezent la şcoală. Lucrul acesta înseamnă o curiculă, o gândire, cadrele didactice poate ceva mai multe antrenate ,asta durează. Sigur că e mult mai simplu să spui gata s-a închis şcoala, şcoala online şi nu mai avem nici o treabă şi nici o responsabilitate şi un milion de copii din România de fapt nu au ăutut să facă şcoală online, mi se pare foarte important. Dacă tot discutăm despre dezvoltarea economiei, nu cred că putem dezvolta o economie, o ţară cu astfel de politici care în loc să stimuleze învăţare, dezvoltarea lor ca viitori cetăţeni, dimpotrivă le anuleaza şansele.” a concluzionat Rafila.