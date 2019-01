Ecaterina Andronescu, despre decizia preşedinţiei de a trimite în Parlament, pentru reexaminare, legea prin care se scade numărul de ore în preuniversitar

Ecaterina Andronescu a fost întrebată, joi seară, la Antena 3, dacă a fost surprinsă de decizia preşedintelui de a trimite la reexaminare modificările la Legea Educaţiei.Pe mine nu m-a surprins, este un proiect legislativ care a trecut prin cele două camere. Senatul este camera decizională, prin vot a ajuns la preşedinte pentru promulgare. Este dreptul preşedintelui să ceară reexaminarea acestui proiect legislativ. Până aici suntem într-o practică legislativă cât se poate de firească. Am avut nenumărate proiecte legislative, iniţiative sau ordonanţe care au fost întoarse spre reexaminare”, a declarat Ecaterina Andronescu.Aceasta a precizat că reducerea numărului de ore s-a făcut la recomandarea Ministerului Sănătăţii.Ecaterina Andronescu a afirmat, însă, că a fost surprinsă de declaraţiile consilierului prezidenţial pe probleme de Educaţie, Ligia Deca, cu care are o relaţie de comunicare.”Am fost puţin surprinsă, că am o relaţie de comunicare cu doamna Deca şi m-a surprins puţin că putem să discutăm şi lucrurile acestea ca să nu se rostogolească în felul acesta. Dar nu e târziu nici mâine, nici poimâine pentru că până la urmă sistemul de învăţământ nu este nici al lui Andronescu, nu este nici al acestui Guvern, este un sistem de învăţământ care trebuie să ne pună în situaţia să lucrăm toţi ca el să crească în performanţă”, a mai spus Andronescu.