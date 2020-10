De ce e şcoala online o misiune aproape imposibilă în sistemul din România

Pentru 34% dintre cadrele didactice, prima săptămână de şcoală a însemnat multe situaţii neprevăzute sau dificile, în timp ce alţi 11% dintre reprezentanţii şcolilor susţin că începutul şcolii a fost haotic. Elevii au resimţit aproximativ aceleaşi percepţii cu privire la începerea şcolii,

respectiv 24% dintre cei care au răspuns chestionarului s-au confruntat cu situaţii neaşteptate, iar 16% consideră că această săptămână a fost „un haos”.

Acestea sunt concluziile unui studiu efectuat de Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, la care respondenţi au fost 782 de elevi (clasele V-XII) şi 207 cadre didactice. Cercetarea mai arată că, cel puţin în prima săptămână de şcoală, procesul educaţional s-a petrecut într-un procent de 50% în sistem hibrid, cel în care jumătate dintre elevi sunt în clasă, iar cealaltă jumătate se află acasă, în sistem online. Varianta hibridă a fost cea în care s-au aflat şi 68% dintre profesorii respondenţi. Proporţia elevilor şi a cadrelor didactice care au fost în totalitate în sistem online este destul de mică, respectiv 10% dintre elevi şi 4% dintre cadre didactice.

Acest mod de lucru a fost, totuşi, puternic influenţat de lipsa infrastructurii digitale în şcoli. Concret, cadrele didactice au remarcat în proporţie de 55% că, în şcolile unde predau, elevi nu pot participa la educaţia online din cauza lipsei accesului la internet. Elevii consideră că pentru colegii care nu au acces la şcoala online ar trebui achiziţionate terminale digitale individuale cu conexiune la internet, se mai arată în cercetare.

Conform chestionarului, în general, măsurile de distanţare s-au respectat la cursuri ţinute fizic în clase, regula cel mai dificil de suportat fiind cea de purtare a măştii pe întreaga perioadă de stat în şcoală.

Iar în tot acest timp, primele săptămâni de şcoală au scos la iveală şi o categorie specială de dascăli: cei care refuză să predea online. „Există reclamaţii repetate ale părinţilor că nu se fac orele online în scenariul roşu sau hibrid, unde unii copii sunt în clasă, alţii acasă”, susţin oficiali ai Ministerului Educaţiei.

„Unii spun că nu au infrastructura necesară şi nu vor să o folosească pe cea de acasă, unii pur şi simplu nu vor să intre. Alţii spun că nu vor, pentru că nu au cum să gestioneze şi elevii din sala de clasă, şi elevii care sunt online. Şi mai sunt cei care nu vor pe motiv că în online pot fi înregistraţi şi li se încalcă drepturile de autor”, a declarat liceanul Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor. În acest context complex, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a avertizat că profesorii care refuză să îşi ţină cursurile online riscă sancţiuni care pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă. Prim-ministrul Ludovic Orban a fost şi mai tranşant şi a declarat că nu poate accepta că sunt cadre didactice care refuză să predea online acolo unde scenariul impune această modalitate şi că acest refuz este echivalent cu refuzul de a-şi exercita profesia. „Nu pot accepta ideea că sunt cadre didactice care refuză să îşi exercite profesia, chiar misiunea, un profesor care nu face lecţii online, acolo unde e necesar asta, dacă din zece ore face doar şase, pentru patru nu trebuie plătit. Dacă refuză să predea online, nu mai are ce căuta în sistemul de educaţie. Un profesor trebuie să se adapteze, jobul lui e să transmită informaţii, trebuie să fie un model, dar are obligaţia să se adapteze la modalitatea de transmitere a acestor cunoştinţe”, a precizat premierul.

Expert în Educaţie, Ştefan Vlaston a admis pentru „Adevărul” că există şi profesori care nu se prea pricep să folosească echipamentele de comunicaţii. „Sunt profesori în vârstă, foarte valoroşi din punct de vedere profesional, dar care au competenţe digitate care se rezumă la citirea unui e-mail. Este oarecum normal să nu se descurce pe platformele de predare mai ales că Ministerul Educaţiei nu a făcut nimic pentru pregătirea lor, cu toate că era timp berechet. Apoi, este prăvăzut chiar în lege că predarea unei lecţii în clasă implică şi chestiuni de proprietate intelectuală, şi dascălii se pot opune să fie filmaţi, şi o parte chiar o fac. Pe de altă parte, echipamentele IT din şcoli sunt în general slabe calitativ. Ce poate înţelege un copil dintr-o lecţie online când are imagini transmise de o cameră web de acum zece ani, care are o claritate a imaginii care îl face să nu distingă ce scrie la tablă?”, susţine Ştefan Vlaston.