Cluj, primul judeţ în care se închid toate şcolile. Zeci de mii de copii sunt infectaţi la nivel naţional

Multe şcoli au devenit în această perioadă adevărate focare de infecţie cu SARS-CoV-2. Ultima statistică de vineri a Ministerului Educaţiei indică aproape 27.000 de elevi pozitivi şi peste 7.000 de angajaţi din învăţământul preuniversitar, în doar o săptămână. Astfel, în această săptămână, 108 şcoli au trecut la învăţământul online ca urmare a apariţiei cazurilor de infecţie, faţă de 46 săptămâna trecută.

Cele mai multe şcoli închise sunt în judeţul Timiş – 28, 293 de clase având activitatea suspendată. Numărul angajaţilor infectaţi se ridică la 446, iar al elevilor, la 1.984. Locul al doilea este ocupat de judeţul Cluj, cu 14 unităţi de învăţământ, 323 de clase suspendate, 546 de angajaţi infectaţi şi 2.081 de elevi testaţi pozitiv.

Colegiul „Lazăr” din Bucureşti a trecut online

În Bucureşti sunt 14 unităţi suspendate, cu menţiunea că 3 din ele din motive de infrastructură, conform precizărilor Inspectoratului Şcolar. Numărul claselor suspendate este de 809, 4.994 de elevi fiind infectaţi cu SARS-CoV-2, alături de 674 de profesori.

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” este una dintre cele 14 unităţi bucureştene care au trecut integral online. Motivele ţin atât de numărul mare de cazuri de COVID-19 apărute la clase, dar şi de îmbolnăvirile în rândul profesorilor, cărora nu a avut cine să le ia locul. „Toată şcoala a trecut online de vineri. Avem cinci profesori bolnavi şi nu aveam cu cine să-i înlocuim, două clase erau deja suspendate şi apăreau cazuri multe în fiecare zi. Ar trebui să reluăm cursurile faţă în faţă în data de 5 februarie. Însă nu ştiu cum va fi pentru că de vineri şi până astăzi am primit cred că 40 de informări de la părinţi cu copii infectaţi. Nu mai vorbesc de alţi elevi contacţi direcţi. Nu cred că se putea evita trecerea în online. Ritmul în care se îmbolnăvesc copiii este foarte mare”, a subliniat directoarea Colegiului, profesoara Ionela Neagoe. Vestea bună ar fi că niciun caz apărut nu este grav. „Până acum, nu am avut niciun caz de elev sau de profesor spitalizat”, a mai spus directoarea.

Clujul intră în online de săptămâna viitoare

Trei cazuri de infectare apărute în decurs de 7 zile într-o clasă nu este singurul criteriu de suspendare a cursurilor faţă în faţă. Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei prevede şi un altul referitor la 75% grad de ocupare a paturilor COVID în spitale, la nivel local. Până acum, doar judeţul Cluj se apropie de acest nivel, cu o proporţie de aproape 70%. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a admis că urmează două săptămâni dificile. Oficialul de la Educaţie a anunţat luni în Parlament că de săptămâna viitoare toate şcolile şi grădiniţele din judeţul Cluj intră în sistem de învăţare online, din cauza gradului mare de infectare cu noul coronavirus. „Din păcate, urmează două săptămâni grele, pentru noi toţi, din perspectiva infectării”, a spus ministrul. „La nivel naţional, rata de ocupare a paturilor de spital cu pacienţi COVID este încă sub 40%”, a precizat Cîmpeanu. Cât priveşte Bucureştiul, Cîmpeanu a subliniat că proporţia este de 30%.

Ţincu: Este un nonsens în politica sanitară

Medicul de Terapie Intensivă Radu Ţincu de la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti este unul dintre experţii care contestă însă acest criteriu de menţinere a şcolilor deschise. „Un caz pozitiv într-o colectivitate şcolară va transmite aproape la 70-80% din clasa respectivă virusul SARS-CoV-2. Ce legătură au paturile de ATI cu deschiderea şcolilor? Este unul dintre cele mai mari nonsensuri din politica sanitară cu privire la menţinerea şcolilor deschise. Nu există nicio corelaţie între numărul de paturi de ATI şi numărul de infectări din şcolile României”, a comentat acesta.





Ministrul Cîmpeanu a declarat însă că a discutat chiar de două ori, duminică, cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi de fiecare dată concluzia a fost clară, că există reguli şi trebuie respectate: la 75% grad de ocupare, şcolile şi grădiniţele trec în online şi se revine la formatul fizic când gradul de ocupare a paturilor pentru bolnavii COVID scade la 70%. „Eu nu am competenţe sanitare şi epidemiologice. Nu am susţinut niciodată trecerea tuturor şcolilor în online. Mai mult decât atât, văd acum că sunt nostalgici după regulile din primul semestru. În primul semestru, tot aceeaşi critici spuneau că nu are nicio legătură rata de infectare din localitate cu funcţionarea şcolii, spuneau că nu are nicio legătură rata de vaccinare a personalului din învăţământ cu funcţionarea şcolii. Acum înţeleg că nu e bine nici cu legătura cu paturile destinate pacienţilor COVID. E bine să îi lăsam pe cei în măsură să se pronunţe să o facă şi şcoala să meargă mai departe. Noi încercăm să ne asigurăm prin teste, prin măşti, prin toate regulile sanitare care trebuie respectate, că diminuăm cât mai puţin acest risc, care nu va putea fi eliminat”, a argumentat ministrul Sorin Cîmpeanu.





Reamintim că potrivit ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, atunci când un judeţ depăşeşte 75% grad de ocupare a paturilor COVID în spitale, în ziua de referinţă joi, următoarea săptămână şcolile vor funcţiona integral online. Justificarea este că micşorarea mobilităţii ajută sistemul spitalicesc să nu fie depăşit.

Medic de familie: „Nu mai duceţi preşcolarii la grădiniţe sau creşe o perioadă!”

Medicul de familie Egri Eduard le recomandă părinţilor să-şi ţină copiii acasă pentru o perioadă. Este vorba în special despre preşcolarii care ar trebui să evite contactul cu alţi copii la grădiniţe şi creşe. Egri Eduard spune că spitalele de copii sunt supraaglomerate de pacienţi cu COVID sau alte boli. „Imaginaţi-vă câtă suferinţă atât pentru mamă, cât şi pentru cel mic dacă copilul face o infecţie multiplă”, spune medicul.

„Dacă aveţi posibilitatea, nu mai duceţi preşcolarii la grădiniţe sau creşe o perioadă, iar cei cu sugari, evitaţi orice vizită, întâlnire, plocon etc. Imaginaţi-vă cum este să ajungeţi în spitale supraaglomerate dacă starea se agravează şi nu poate fi tratat la domiciliu sau infecţiile sunt grave, nu vorbesc doar de COVID aici, ci de multe alte boli infecţioase. Imaginaţi-vă câtă suferinţă atât pentru mamă, cât şi pentru cel mic dacă copilul face o infecţie multiplă, de exemplu pneumonie bacteriană cu boală diareică virală şi bonus COVID sau chiar gripă. Imaginaţi-vă la ce vă expuneţi copiii”, adaugă specialistul.

Critică decizia autorităţilor de a ţine şcolile deschise

În condiţiile în care în ultima săptămână au fost infectaţi cu SARS-COV-2 peste 27.000 de copii, medicul critică decizia autorităţilor de a menţine şcolile deschise şi cataloghează situaţia ca fiiind un „haos”. „Încep să mă întreb cât mai continuă bătaia asta de joc la adresa copiilor. Pe cât de puternici sunt, pe atât de fragili pot deveni în faţa unor infecţii multiple. Deja am pacient de nici două săptămâni în jurul căruia toată familia este infectată, părinţii şi fraţii mai mari. Am pacienţi preşcolari care au avut probleme serioase de sănătate, iar părinţii, încercând să îi protejeze, nu i-au dus la grădiniţă până au fost ameninţaţi cu pierderea locului, i-au dus din nou şi în nici o săptămână deja aveau cazuri”, susţine Egri Eduard.

Medicul spune că, în această perioadă, oricum era complicat deoarece este sezonul rece şi sunt multe viroze sau infecţii microbiene, de la otite, pneumonii, scarlatină, până la infecţii digestive sau urinare. „Niciodată nu am strălucit la capitolele educaţie sanitară, igienă şi responsabilitate, iar acum numai asta ne mai lipseşte, copii sau sugari cu duble sau multiple infecţii, printre care şi COVID”, spune medicul.

În final, medicul de familie are şi o recomandare pentru autorităţi: „Am înţeles că lupta se dă pentru atingerea limitei incompetenţei, dar, de fapt, încep să cred că se încearcă depăşirea acesteia, ţinta fiind undeva spre absurd. Dacă tot se doreşte marea infectare, se pot folosi stadioanele sau sălile polivalente”, conchide medicul Egri Eduard.

Egri Eduard este medic de familie în Sibiu şi, încă de la debutul pandemiei, s-a remarcat prin diverse mesaje în mediul online prin care încearcă să conştientizeze populaţia asupra pericolului infectării cu SARS CoV-2, despre importanţa vaccinării, a respectării măsurilor de protecţie, dar şi despre anumite teme care implică sănătatea publică.