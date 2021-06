Avantajele digitalizarii în pregătirea bacalaureatului. Interviu cu Irina Vlas, profesor în programul „Gata de BAC“

Acesta durează 3 luni, are un cost total de 199 lei pentru pregătirea la o materie, iar sesiunile de meditaţii online au început pe 15 martie 2021. Meditaţiile au fost disponibile pentru Matematică şi Limba şi Literatura Română, dar acum înscrierile sunt închise.

Pentru o perspectivă directă, am discutat cu Irina Vlas, profesor de Limba şi Literatura Română, coordonator în cadrul proiectului "Gata de Bac", care este şi este profesor titular de Limba şi literatura română la Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” din Bistriţa-Năsăud.

Cum aţi ajuns să colaboraţi cu Digital Nation ?

Mereu am fost preocupată de propria perfecţionare, deoarece consider că în orice meserie termenul „suficient” nu ar trebui să existe. Cu atât mai mult, când am fost puşi cu toţii în situaţia inedită a online-ului.





Am interacţionat cu Digital Nation prima dată în aprilie 2020. Am fost foarte impresionată de seriozitatea cu care s-a abordat cursul „Profesor în online” şi de volumul de informaţii, iar după „absolvire” am fost convinsă că tot ce vine de la echipa aceasta este de calitate. Astfel că, atunci când mi s-a propus să intru în echipă pentru un nou proiect, „Gata de BAC”, am considerat că este, în primul rând, un privilegiu.





Am simţit că voi avea ce învăţa de la echipa aceasta minunată şi tânără şi aşa a fost.





Eram convinsă că orice mi se va propune să fac va constitui nu doar o provocare, ci o experienţă pe care nu o voi regreta. Şi asta pot spune acum despre „Gata de BAC”: o experienţă care mă împlineşte ca profesor, care îmi dă satisfacţia unui lucru nou pe care îl fac cu drag alături de elevi, dar şi de toţi cei care m-au sprijinit în acest program.

Ce platformă folosiţi pentru cursuri şi câţi profesori sunt înscrişi în program?

Platforma se numeşte "Gata de Bac" şi este o platformă foarte asemănătoare cu Facebook, tocmai pentru a simula experienţa pe care elevii o doresc natural. Folosim de asemenea ZOOM pentru Webinarii şi Google Classroom pentru partea practică.





Alături de mine am avut încă 10 profesori de română, ce au venit ca voluntari şi m-au ajutat în crearea de conţinut. Ce am învăţat din pandemie este însă că dacă nu inţelegi psihologia elevului, dacă materialul tău e plictisitor şi lung, dacă relaţia ta e una de “învăţat-învăţăcel”, este irelevant ce platformă foloseşti. Arhitectura programului, managementul educaţiei în online şi felul în care împuterniceşti elevul te diferenţiază.

Cu câţi elevi lucraţi şi care e atitudinea lor faţă de cursurile online? Cât de eficient este?

Am avut bucuria să lucrăm cu 120 de elevi, din 32 de localităţi diferite, preponderent din mediul rural şi urban mic, de toate nivelurile. Ca şi la clasă, există elevi mai implicaţi şi elevi absenţi, însă per total, 90% dintre elevi ar recomanda mai departe programul, iar pentru noi asta este absolut minunat.





Pentru a răspunde la întrebarea voastră mai relevant, i-am întrebat pe ei cum li s-a părut programul.

Bianca, din Făgăraş: “Pentru mine, avantajul pregătirii online prin programului Gata de Bac, a fost acela că am putut să mă uit la Webinarii când am avut timp. Astfel, mi-am făcut propriul program.”

Michele, din Piatra Neamţ: “E mişto faptul că dacă am o nelămurire şi nu găsesc singur rezolvarea, ştiu că am acolo grupul Gata de Bac. Pot să pun acolo întrebarea şi ştiu că în cel mult un sfert de oră cineva o să-mi răspundă.”

Sebastian, din Buzău: “Chiar nu mă aşteptam să fie aşa de bine pus la punct din punct de vedere al pregătirii profesorilor. Mi s-a părut că ştiu exact ce au de făcut şi cum să se adreseze copiilor în online.”

Dacă ar fi să lucraţi offline aţi putea să faceţi faţă acestui număr de elevi?

De-a lungul carierei mele de profesor de română am avut ani în care predam la trei clase de a XII-a, deci o medie de vreo 80 de absolvenţi, pentru care îmi bătea inima mai tare în ziua probei scrise a examenului de Bacalaureat. Le-am făcut faţă (în mediul „offline”, adică în condiţii normale), dar pe parcursul unui an de pregătire intensă, nu a trei luni, şi nu peste 100 de oameni.





De asemenea, erau elevi pe care îi cunoşteam de trei-patru ani şi ştiam cum trebuie abordat sau susţinut fiecare dintre ei. În programul online cred că pot face faţă şi la câteva sute, iar cu ajutorul Digital Nation reuşesc să automatizez mare parte din exerciţii şi teste, fapt ce mă ajută să personalizez experienţa pentru elev şi să pot ajunge să predau în toată ţara.

Pe ce perioadă se întind cursurile şi cât costă programul „Gata de BAC”? Cum se plătesc cursurile?

Până acum, cursurile s-au întins pe o perioadă intensivă de trei luni. Gata de Bac costă, lunar, cât o singură şedinţă de meditaţii (80 lei), iar plata se poate face doar online.

Ce probleme îşi propune să rezolve programul „Gata de BAC”? Care sunt scopurile proiectului?

Sunt mai multe probleme pe care proiectul şi le propune să le rezolve. Prima, accesibilitatea financiară a meditaţiilor obişnuite, pe care doar 1 din 3 elevi şi le pot permite. Gata de Bac costă, pe lună, cât o singură oră de meditaţii normale.





A doua este accesul la profesori: prin program elevul nu trebuie “să stea la coadă” ca să prindă un profesor bun, ci să dea un click. A treia este intensitatea pregătirii pentru Bacalaureat: un elev merge la pregătire o dată pe săptămână. In online, suntem 24/7 alături de el atât noi, ca profesori, cât şi o “armată” de elevi care îi sare în ajutor.