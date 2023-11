Vânzările online se majorează cu peste 45% în perioada de reduceri „Black Friday” (studiu)

În țara noastră, perioada de reduceri „Black Friday” nu este doat ultima vineri din luna noiembrie, ci este o lună întreagă. În această perioadă, vânzările magazinelor online cresc cu peste 45%, în comparaţie cu media lunară anuală, relevă un studiu de specialitate, publicat astăzi.

Potrivit cercetării realizată de platforma Aqurate, în această marjă, cele mai mari creşteri din perioada de reduceri „Black Friday” apar în categoriile produselor pentru Copii şi bebeluşi (+75,8%), Sănătate şi înfrumuseţare (+55,5%) şi Casă şi grădină (+55,1%).

„An de an, impactul Black Friday la nivelul întregii luni noiembrie aduce un vârf al vânzărilor, deseori neegalat, în rândul multor magazine online, nici de Crăciun, Paşte sau alte momente de vârf în calendarul cumpărăturilor online. Am analizat un eşantion reprezentativ de magazine online, iar măsurătorile arată un plus general de 45,7%”, declară Vlad Marincaş, CEO şi cofondator Aqurate.

În topul creşterilor se mai regăsesc produsele din categoriile: Electronice (+50,3%), Cărţi şi multimedia (+48,3%), Haine şi accesorii (+40,9%), Pet shop (+40,7%), Artă şi divertisment (+38,9%), Bricolaj şi DYI (+34,7%) şi Alimente, băuturi şi tutun (+10,7%).

Studiul a fost realizat pe un eşantion de peste 80 de magazine online, din zece categorii de comerţ electronic.

Aqurate, platformă SaaS bazată pe inteligenţă artificială (AI) care ajută companiile din eCommerce să îşi folosească datele pentru a creşte, a fost fondată în anul 2019 şi a atras, până în prezent, finanţări în valoare de aproximativ 500.000 de euro.

În prima jumătate a anului, compania a anunţat că a depăşit 1,6 milioane de comenzi procesate prin magazinele online ce folosesc algoritmul său AI de recomandări de produse.

Anul trecut, românii au fost mai cumpătați

Black Friday 2022 a adus creșteri temperate față de anul 2021, semn că publicul adoptă un comportament de consum prudent și renunță tot mai mult la achizițiile impulsive, arată o analiză realizată de MerchantPro.

Potrivit sursei citate, a fost înregistrată o creștere de 8,5% în numărul de comenzi și de 12,5% ca valoare a acestora, în intervalul 11-14 noiembrie, față de perioada echivalentă a anului precedent (12-15 noiembrie).

,,Mai puțin de 20% dintre magazinele online au preferat să limiteze perioada de promoții la o singură zi, însă cele mai multe au extins intervalul de campanie la întregul weekend și ziua de luni. La nivel de zi, cele mai mari creșteri la nivel de număr de comenzi față de anul trecut s-au înregistrat vineri, chiar de Black Friday, cu +10%. Din perspectivă valorică, creșterea în ziua de vineri a fost de doar 7,3% față de anul 2021", suțin autorii analizei.