Un restaurant de pe litoralul românesc vinde mâncare la jumătate de preț. Vezi unde a fost deschis

O companie cu capital 100% românesc a mutat conceptul de „mâncare la preţ corect” în una dintre cele mai populare staţiuni de pe litotalul românesc, unde a deschis un restaurant care practică cele mai mici preţuri de pe piaţă. Proiectul va fi extins şi în alte staţiuni.

Compania Carmolimp şi-a extins lanţul de restaurante „Poftă sau Foame” din Braşov pe litoralul Mării Negre, aducând conceptul de „mâncare la preţ corect”, informează un comunicat al producătorului din industria alimentară.

Prima locaţie s-a deschis pe faleza din Vama Veche şi are preţuri pentru mâncare proaspătă la jumătate faţă de preţul pieţei.

„Primul restaurant pe care l-am deschis la începutul lunii iulie se află pe plaja din Vama Veche, una dintre staţiunile cu cele mai mari creşteri de preţ de pe litoral, creşteri uneori complet nejustificate. De exemplu, o porţie de ciorbă de 500 de grame din staţiune costă între 18 şi 34 lei, în timp ce noi am reuşit să avem un preţ de 9,9 lei per porţia de 600 grame, exact când contează pentru consumator, la prânz, între orele 11:00 şi 15:00. Practic, locaţiile de pe litoral dovedesc eficienţa celui mai nou proiect al nostru - Zizam - mâncarea fiind livrată din fabrica Carmolimp din Braşov, ambalată, proaspătă, exact aşa cum am prezentat-o publicului în ultima lună”, a declarat Valentin Şoneriu, director general Carmolimp, într-un comunicat remis AGERPRES.

În următoarele săptămâni urmază să fie deschis un restaurant şi în Mamaia, acest proiect fiind întârziat de „protestele” competiţiei asupra unei normalităţi în HoReCa, potrivit aceleiaşi surse.

„A fost şi este o provocare această dublă deschidere de pe litoral. Mulţi proprietari de restaurante de pe litoral sunt obişnuiţi să facă business din inerţie şi să profite cât mai mult de sezon. Viziunea mea de business este diferită, îmi place să fac lucrurile corect şi ştiu că e loc pentru toată lumea în piaţă. Mai mult decât atât, consider clientul ca fiind o parte importantă din business pe care pun preţ şi pe care nu vreau să o păcălesc. Preţurile nejustificate din sezon asta fac, dar astfel ne păcălim doar unii pe alţii, pe principiul «hoţul strigă hoţul». Cred că putem să schimbăm acest lucru şi să construim business-uri româneşti «curate», astfel încât să beneficiem de un public mult mai educat din punct de vedere al consumului. Pentru asta, e nevoie ca schimbarea să vină din toate părţile implicate - de la oameni de afaceri, la instituţii publice şi clienţi finali. Din păcate, în Mamaia am întâmpinat cele mai multe probleme. Deschiderea locaţiei a fost întârziată de «protestele» competiţiei asupra unei normalităţi în HoReCa, proteste nejustificate, din punctul meu de vedere. Este imposibil ca o singura locaţie să acopere zecile de mii de turişti de pe litoral”, a mai spus Şoneriu.

Compania a lansat recent o platformă online dedicată industriei locale HoReCa, de unde restaurantele pot cumpăra produse proaspete la preţuri cu până la 60% mai mici. Platforma zizam.ro a fost gândită ca zonă de desfacere pentru produsele brandurilor proprii şi oferă mâncare gătită de la 16 branduri proprii şi produse ale fabricii Carmolimp, la cele mai bune preţuri din piaţă.

Compania Carmolimp, cu capital 100% românesc, este primul furnizor de mâncare proaspătă gătită pentru industria Horeca din România şi are o experienţă de peste 20 de ani în procesare şi restaurante.