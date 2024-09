Un primar din județul Constanța cere plaje gratuite pentru localnici și turiști: „Vrem ca plajele să fie cu adevărat publice”

Daniel Gheorghe Georgescu, primar la Limanu – Vama Veche – 2 Mai cere plaje gratuite pentru localnicii și turiștii care vor să stea pe propriile prosoape.

Un primar din județul Constanța s-a adresat Parlamentului României să modifice legislația privind închirierea plajelor pentru sezonul estival. Vorbim de primarul din Limanu – Vama Veche – 2 Mai, Daniel Gheorghe Georgescu, care vrea plaje gratuite pentru oamenii pe care îi păstorește, dar și pentru turiști care vor să stea pe prosoape.

Mai exact, administrația locală din 2 Mai și Vama Veche, care sunt parte din comuna Limanu, solicită Apelor Române și Ministerul Mediului ca din fiecare subsector de plajă scos la licitație, procentul de 30% pe care operatorii ce concesionează plajele ar trebui, în teorie, să îl păstreze liber pentru cei care doresc să stea cu prosoape sau fără să plătească, să intre, în mod gratuit, în administrarea Primăriilor.

„Vrem ca plajele să fie cu adevărat publice. Cerem doar dreptul unei localități de a avea în administrare o porțiune de plajă pentru o parte de plaja publică unde să avem dușuri, cabine de schimb, toalete și chiar terenuri de fotbal sau tenis. Știm clar că operatorii de plajă exploatează la maximum fiecare bucată de plajă și că nu respectă nimeni acel perimetru de 30% pentru cei care vor să facă plajă pe prosop și nu pe șezlonguri, mulți dintre ei localnici - decât atunci când se știe că vin controalele. Plajele nu prea mai sunt publice, așadar, ci doar contra cost”, potrivit primarului Georgescu.

Practic, prin modificarea legislației, acel procent de 30% din fiecare sector de plajă nu ar mai fi închiriat operatorilor economici, ci dat în mod gratuit în administrarea primăriilor.

„Legislația prevede azi ca Primăriile să poată să închirieze 20% din plajă localității (cu bani), însă noi nu dorim un contract de închiriere, ci să le putem administra permanent. Ar fi absurd să închiriem o plajă pentru cei care locuiesc lângă mare dintotdeauna. S-a ajuns prea departe cu aceste plaje închiriate. Este inadmisibil ca Primăria să administreze toată localitatea, iar atribuțiile să se oprească fix la nisip – existând însă așteptări uriașe pentru primărie pentru ceva care nu este în administrarea noastră, inclusiv pentru a asigura curățenia plajelor. Toată lumea se gândește la turiști, însă există și localnici. Pe ei cine ii reprezintă, dacă nu autoritățile locale? Ajungi să plătești să faci plajă la tine acasă!", spune Daniel Gheorghe Georgescu, primarul comunei Limanu.

Prin urmare, Primăria Limanu va face o solicitare către Ministerul Mediul și va cere, în mod oficial, modificarea procedurilor de închiriere a plajelor.

„Mereu am atras atenția, am sesizat Ministerul Mediului, că după închiriere, nimeni nu mai vine să verifice ce se întâmplă cu aceste plaje, dacă acel 30% și alte reguli mai sunt respectate. Dacă veniți la Vama Veche, aici nu se mai vede marea din cauza pădurii de umbrele și șezlonguri. Nu mai punem la socoteală că fiecare operator își amenajează plaja după cum îl taie pe el capul, fără nici un respect față de plajă. Am ajuns să avem palmieri de plastic și butaforii oribile făcute din cutii de bere sau reclame uriașe la casele de pariuri. Nu există niciun set de reguli unitare și nici o viziune de ansamblu privind modul în care ar trebui să arate o plajă. Evident că acest lucru afectează turismul în aceste localității, ne afectează și pe noi comunitățile de la mare, pentru că plaja este o componentă esențială pentru sezonul estival. Este de aceea obligatoriu ca administrațiile locale să fie implicate direct și să reprezinte un factor de echilibru în modul cum gestionate plajele", mai spune Daniel Gheorghe Georgescu.